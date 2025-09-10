Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Apple Watche series mới được tăng dung lượng pin và nhắn tin vệ tinh

Số hóa

Apple Watche series mới được tăng dung lượng pin và nhắn tin vệ tinh

Dù cảm biến oxy trong máu vẫn còn bị kiện tụng, Apple Watch mới thêm pin, thông báo tăng huyết và tính năng nhắn tin vệ tinh là những lý do để nâng cấp ngay.

Tuệ Minh
Kể từ năm 2023, tính năng cảm biến oxy trong máu của Apple đã vướng vào một loạt vụ kiện vi phạm bằng sáng chế liên tục. Điều này khiến Apple Watch các thế hệ đứng trước nguy cơ mất đi một tính năng sức khỏe hết sức quan trọng.
Kể từ năm 2023, tính năng cảm biến oxy trong máu của Apple đã vướng vào một loạt vụ kiện vi phạm bằng sáng chế liên tục. Điều này khiến Apple Watch các thế hệ đứng trước nguy cơ mất đi một tính năng sức khỏe hết sức quan trọng.
Ngay trước Sự kiện Apple tung ra giải pháp thay thế thông qua bản cập nhật phần mềm cho phép bạn kiểm tra nồng độ oxy trong máu trên điện thoại thay vì trên chính chiếc đồng hồ.
Ngay trước Sự kiện Apple tung ra giải pháp thay thế thông qua bản cập nhật phần mềm cho phép bạn kiểm tra nồng độ oxy trong máu trên điện thoại thay vì trên chính chiếc đồng hồ.
Điều đó không ngăn cản Masimo, công ty công nghệ y tế cáo buộc Apple sao chép tính năng này, khởi kiện Cơ quan Biên giới và Bảo vệ Hải quan Hoa Kỳ vì đã cho phép Apple kích hoạt lại tính năng này.
Điều đó không ngăn cản Masimo, công ty công nghệ y tế cáo buộc Apple sao chép tính năng này, khởi kiện Cơ quan Biên giới và Bảo vệ Hải quan Hoa Kỳ vì đã cho phép Apple kích hoạt lại tính năng này.
Trong sự kiện đêm qua, Apple đã trở lại với phong độ đỉnh cao, không chỉ một, hai mà là ba chiếc đồng hồ mới: Watch SE, Watch Series 11 và Watch Ultra 3. Tất cả đều được nâng cấp đáng kể, hữu ích, bao gồm theo dõi huyết áp và hai năm nhắn tin vệ tinh miễn phí trên tất cả các phiên bản đồng hồ.
Trong sự kiện đêm qua, Apple đã trở lại với phong độ đỉnh cao, không chỉ một, hai mà là ba chiếc đồng hồ mới: Watch SE, Watch Series 11 và Watch Ultra 3. Tất cả đều được nâng cấp đáng kể, hữu ích, bao gồm theo dõi huyết áp và hai năm nhắn tin vệ tinh miễn phí trên tất cả các phiên bản đồng hồ.
Đầu tiên là Watch SE 3. Đã nhiều năm rồi chúng ta chưa thấy bản cập nhật nào cho Watch SE, mẫu đồng hồ giá rẻ nhất của Apple. Năm nay, cuối cùng nó cũng được nâng cấp để dễ sử dụng hơn cho đối tượng người dùng phổ thông, chẳng hạn như chip S10 mới cho phép bạn sử dụng các điều khiển cử chỉ như Double Tap đã xuất hiện vào năm 2023.
Đầu tiên là Watch SE 3. Đã nhiều năm rồi chúng ta chưa thấy bản cập nhật nào cho Watch SE, mẫu đồng hồ giá rẻ nhất của Apple. Năm nay, cuối cùng nó cũng được nâng cấp để dễ sử dụng hơn cho đối tượng người dùng phổ thông, chẳng hạn như chip S10 mới cho phép bạn sử dụng các điều khiển cử chỉ như Double Tap đã xuất hiện vào năm 2023.
Các nâng cấp phần cứng khác, chẳng hạn như sạc nhanh, kết nối di động 5G và màn hình luôn bật, sẽ hỗ trợ bộ tính năng sức khỏe mới. Nó sẽ cung cấp Điểm số Giấc ngủ tương tự như trên các thiết bị đeo của Fitbit, cùng với thông báo ngưng thở khi ngủ đã xuất hiện trên Watch Series 10 năm ngoái. Đồng hồ sẽ có cảm biến nhiệt độ cổ tay, hỗ trợ dự đoán rụng trứng.
Các nâng cấp phần cứng khác, chẳng hạn như sạc nhanh, kết nối di động 5G và màn hình luôn bật, sẽ hỗ trợ bộ tính năng sức khỏe mới. Nó sẽ cung cấp Điểm số Giấc ngủ tương tự như trên các thiết bị đeo của Fitbit, cùng với thông báo ngưng thở khi ngủ đã xuất hiện trên Watch Series 10 năm ngoái. Đồng hồ sẽ có cảm biến nhiệt độ cổ tay, hỗ trợ dự đoán rụng trứng.
Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các tính năng thể dục mới xuất hiện trên Watch26 OS , chẳng hạn như Workout Buddy được hỗ trợ bởi AI, cung cấp lời khuyên và khuyến khích được cá nhân hóa, và có lẽ là rất nhiệt tình, khi bạn đang tập luyện. Thiết bị cũng sẽ có tin nhắn vệ tinh, dịch trực tiếp và mặt kính Liquid Glass mới mà Apple đã ra mắt tại WWDC đầu năm nay. Thiết bị sẽ có sẵn với kích thước 40 mm và 44 mm cùng hai phiên bản màu Starlight và Midnight.
Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các tính năng thể dục mới xuất hiện trên Watch26 OS , chẳng hạn như Workout Buddy được hỗ trợ bởi AI, cung cấp lời khuyên và khuyến khích được cá nhân hóa, và có lẽ là rất nhiệt tình, khi bạn đang tập luyện. Thiết bị cũng sẽ có tin nhắn vệ tinh, dịch trực tiếp và mặt kính Liquid Glass mới mà Apple đã ra mắt tại WWDC đầu năm nay. Thiết bị sẽ có sẵn với kích thước 40 mm và 44 mm cùng hai phiên bản màu Starlight và Midnight.
Bản cập nhật lớn nhất trên những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn, Watch 11, năm nay là tính năng cảnh báo tăng huyết áp. Huyết áp được theo dõi từ cảm biến quang học của đồng hồ. Nó sẽ hoạt động bằng cách theo dõi dữ liệu trong khoảng thời gian 30 ngày, sau đó có thể bắt đầu thông báo cho người dùng nếu có triệu chứng tăng huyết áp. Lúc này, người dùng có thể nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và sử dụng máy đo huyết áp chính xác hơn .
Bản cập nhật lớn nhất trên những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn, Watch 11, năm nay là tính năng cảnh báo tăng huyết áp. Huyết áp được theo dõi từ cảm biến quang học của đồng hồ. Nó sẽ hoạt động bằng cách theo dõi dữ liệu trong khoảng thời gian 30 ngày, sau đó có thể bắt đầu thông báo cho người dùng nếu có triệu chứng tăng huyết áp. Lúc này, người dùng có thể nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và sử dụng máy đo huyết áp chính xác hơn .
Tăng huyết áp chưa được chẩn đoán thực chất là một tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến một phần ba số người trưởng thành trên toàn cầu và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài như đau tim, đột quỵ hoặc bệnh thận. Apple hy vọng tính năng này sẽ sớm được FDA chấp thuận. Công ty cho biết tính năng này được phát triển dựa trên các nghiên cứu với hơn 100.000 người tham gia.
Tăng huyết áp chưa được chẩn đoán thực chất là một tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến một phần ba số người trưởng thành trên toàn cầu và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài như đau tim, đột quỵ hoặc bệnh thận. Apple hy vọng tính năng này sẽ sớm được FDA chấp thuận. Công ty cho biết tính năng này được phát triển dựa trên các nghiên cứu với hơn 100.000 người tham gia.
Bản cập nhật lớn thứ hai trên Series 11 là thời lượng pin lên đến 24 giờ. Thời lượng pin là một vấn đề muôn thuở của Apple Watch; ngay cả Series 10 năm ngoái cũng không thể mang đến bản cập nhật nào tốt hơn ngoài tính năng sạc nhanh hơn (điều này cũng xuất hiện trên các mẫu đồng hồ năm nay). Điều này giúp việc đo Điểm Giấc Ngủ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đeo đồng hồ suốt đêm, thay vì bỏ lỡ tính năng theo dõi giấc ngủ vì phải tháo đồng hồ ra và sạc mỗi đêm (như tôi).
Bản cập nhật lớn thứ hai trên Series 11 là thời lượng pin lên đến 24 giờ. Thời lượng pin là một vấn đề muôn thuở của Apple Watch; ngay cả Series 10 năm ngoái cũng không thể mang đến bản cập nhật nào tốt hơn ngoài tính năng sạc nhanh hơn (điều này cũng xuất hiện trên các mẫu đồng hồ năm nay). Điều này giúp việc đo Điểm Giấc Ngủ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đeo đồng hồ suốt đêm, thay vì bỏ lỡ tính năng theo dõi giấc ngủ vì phải tháo đồng hồ ra và sạc mỗi đêm (như tôi).
Thiết bị cũng sở hữu chip S10 mới nhất và thân máy mỏng hơn đã xuất hiện trên Series 10 năm ngoái, cùng với tính năng dịch trực tiếp trong tin nhắn, kết nối 5G và nâng cấp tập luyện trên WatchOS 26. Đồng hồ sẽ có sẵn phiên bản nhôm với các màu Vàng Hồng, Bạc, Xám Không Gian, Đen Bóng và phiên bản titan với các màu Vàng, Tự Nhiên và Đá Phiến.
Thiết bị cũng sở hữu chip S10 mới nhất và thân máy mỏng hơn đã xuất hiện trên Series 10 năm ngoái, cùng với tính năng dịch trực tiếp trong tin nhắn, kết nối 5G và nâng cấp tập luyện trên WatchOS 26. Đồng hồ sẽ có sẵn phiên bản nhôm với các màu Vàng Hồng, Bạc, Xám Không Gian, Đen Bóng và phiên bản titan với các màu Vàng, Tự Nhiên và Đá Phiến.
Watch Ultra 3 khắc phục nhược điểm của các thế hệ trước khi là chiếc đồng hồ hoạt động ngoài trời bền bỉ nhưng thời lượng pin hạn chế. Giờ đây, Với thời lượng pin 42 giờ trên Watch Ultra 3 mới (và lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm pin), điều này khiến nó hữu ích hơn đáng kể cho những chuyến đi trượt tuyết hoặc cắm trại cuối tuần. Điều này, kết hợp với các dịch vụ nhắn tin vệ tinh mới, khiến đây trở thành một chiếc đồng hồ hoạt động ngoài trời hữu ích hơn bao giờ hết.
Watch Ultra 3 khắc phục nhược điểm của các thế hệ trước khi là chiếc đồng hồ hoạt động ngoài trời bền bỉ nhưng thời lượng pin hạn chế. Giờ đây, Với thời lượng pin 42 giờ trên Watch Ultra 3 mới (và lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm pin), điều này khiến nó hữu ích hơn đáng kể cho những chuyến đi trượt tuyết hoặc cắm trại cuối tuần. Điều này, kết hợp với các dịch vụ nhắn tin vệ tinh mới, khiến đây trở thành một chiếc đồng hồ hoạt động ngoài trời hữu ích hơn bao giờ hết.
Nâng cấp phần cứng cho Watch Ultra 3 cũng bao gồm màn hình OLED góc rộng đã xuất hiện trên Series 10 năm ngoái. Nâng cấp này biến Watch Ultra 3 trở thành màn hình lớn nhất từ ​​trước đến nay trên Apple Watch. Mặt đồng hồ Waypoint mới, năng động sẽ giúp bạn liên tục định hướng khi sử dụng trên màn hình luôn bật, cho phép bạn xem nhanh vị trí của mình ngay cả khi đang lao xuống núi bằng hai bánh xe.
Nâng cấp phần cứng cho Watch Ultra 3 cũng bao gồm màn hình OLED góc rộng đã xuất hiện trên Series 10 năm ngoái. Nâng cấp này biến Watch Ultra 3 trở thành màn hình lớn nhất từ ​​trước đến nay trên Apple Watch. Mặt đồng hồ Waypoint mới, năng động sẽ giúp bạn liên tục định hướng khi sử dụng trên màn hình luôn bật, cho phép bạn xem nhanh vị trí của mình ngay cả khi đang lao xuống núi bằng hai bánh xe.
Giờ đây, bạn có thể sử dụng tin nhắn vệ tinh để nhắn tin cho bạn bè, gia đình và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. Tính năng phát hiện va chạm hoặc té ngã cũng sẽ gửi thông tin tình hình và vị trí đến các dịch vụ khẩn cấp và liên hệ khẩn cấp, ngay cả khi bạn bất tỉnh. (Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải nằm trong tầm nhìn của vệ tinh, điều này có thể khiến việc vận hành dưới tán cây trở nên khó khăn hơn.)
Giờ đây, bạn có thể sử dụng tin nhắn vệ tinh để nhắn tin cho bạn bè, gia đình và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. Tính năng phát hiện va chạm hoặc té ngã cũng sẽ gửi thông tin tình hình và vị trí đến các dịch vụ khẩn cấp và liên hệ khẩn cấp, ngay cả khi bạn bất tỉnh. (Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải nằm trong tầm nhìn của vệ tinh, điều này có thể khiến việc vận hành dưới tán cây trở nên khó khăn hơn.)
Ngoài tính năng phát hiện tăng huyết áp có trong Watch Series 11, Điểm giấc ngủ và cập nhật bài tập luyện có trong WatchOS 26, Watch Ultra 3 cũng sẽ có một loạt tính năng và cập nhật dành riêng cho môn thể thao, như điểm Swolf dành cho người bơi để theo dõi hiệu quả bơi của họ và tính năng phát hiện chạy trên đường đua dành cho người chạy bộ.
Ngoài tính năng phát hiện tăng huyết áp có trong Watch Series 11, Điểm giấc ngủ và cập nhật bài tập luyện có trong WatchOS 26, Watch Ultra 3 cũng sẽ có một loạt tính năng và cập nhật dành riêng cho môn thể thao, như điểm Swolf dành cho người bơi để theo dõi hiệu quả bơi của họ và tính năng phát hiện chạy trên đường đua dành cho người chạy bộ.
Điểm nhanh tất cả những gì Apple tung ra trong sự kiện 9/9.
Tuệ Minh
The Wired
Link bài gốc Copy link
https://www.wired.com/story/apple-watch-series-11-se-ultra-3/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
#Apple Watch Series 11 #đồng hồ Apple mới 2023 #tính năng đo huyết áp trên Apple Watch #nhắn tin vệ tinh Apple Watch #cập nhật phần mềm WatchOS 26 #đồng hồ thể thao Apple Ultra 3

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT