Khách hàng mua Skoda Kushaq được ưu đãi lãi suất 5% tháng 7/2026

Video: Đánh giá Skoda Kushaq lắp ráp tại Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp ký hợp đồng vay mua Skoda Kushaq thông qua VPBank từ tháng 7/2026 đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời được giải ngân muộn nhất vào ngày 31/10/2026, sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cố định 5%/năm trong 12 tháng đầu tiên.

Khách hàng mua xe Kushaq được ưu đãi lãi suất 5% tháng 7/2026.

Song song với ưu đãi lãi suất từ VPBank, khách hàng vay mua Skoda Kushaq vẫn được áp dụng các chính sách khuyến mại hiện hành trong tháng 7/2026 từ hãng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 80 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhận gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất đối với phiên bản Ambition, miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500 km đầu tiên, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm và có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Song song với ưu đãi lãi suất từ VPBank, khách hàng vay mua Skoda Kushaq vẫn được áp dụng các chính sách khuyến mại hiện hành trong tháng 7/2026.

Với chương trình này, khách hàng vay mua xe được hỗ trợ xử lý hồ sơ tại chỗ tại hệ thống 15 đại lý Skoda trên toàn quốc, thông qua hơn 250 chi nhánh và phòng giao dịch VPBank. Ngoài ra, khách hàng có thể vay lên đến 85% giá trị xe, lựa chọn kỳ hạn vay tối đa 96 tháng và được phê duyệt hồ sơ trên ứng dụng Race App chỉ trong vòng 5 phút. Khoản vay cũng có thể được tất toán trước hạn với mức phí phạt linh hoạt, giảm dần theo từng năm.

Khách hàng có thể vay lên đến 85% giá trị xe, lựa chọn kỳ hạn vay tối đa 96 tháng và được phê duyệt hồ sơ trên ứng dụng Race App chỉ trong vòng 5 phút.

Tại Việt Nam, Skoda Kushaq được phân phối với hai phiên bản Ambition và Style, có giá niêm yết lần lượt 599 triệu đồng và 649 triệu đồng. Sau khi trừ các ưu đãi từ hãng và đại lý, mẫu SUV cỡ B này hiện có chi phí sở hữu dễ tiếp cận hơn. Đáng chú ý, Skoda Kushaq Ambition là một trong số ít mẫu xe trong khoảng giá hơn 500 triệu đồng được trang bị 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn.

Tại Việt Nam, Skoda Kushaq được phân phối với hai phiên bản Ambition và Style, có giá niêm yết lần lượt 599 triệu đồng và 649 triệu đồng.

Toàn bộ xe Skoda sản xuất trong nước tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng hiện được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho khách hàng mua mới từ tháng 11/2025, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên. Chính sách này được xem là nỗ lực của hãng trong việc khẳng định chất lượng sản xuất trong nước và gia tăng giá trị sở hữu cho người tiêu dùng Việt Nam.