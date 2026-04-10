Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

T.B (tổng hợp)

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài này có kích thước tương đối nhỏ, thường dài khoảng 10–15 cm, nhưng lại sở hữu khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Tarentola mauritanica có thể sinh sống trên nhiều loại bề mặt, từ vách đá tự nhiên đến tường nhà, di tích cổ hay thậm chí cả các đô thị hiện đại. Nhờ các ngón chân có cấu trúc đặc biệt với hàng triệu lông nhỏ li ti (setae), nó có thể bám chắc vào bề mặt thẳng đứng và di chuyển linh hoạt ngay cả trên trần nhà.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điểm thú vị là thạch sùng cá sấu hoạt động chủ yếu về đêm. Khi ánh đèn đường bật lên, chúng thường xuất hiện quanh các nguồn sáng để săn côn trùng bị thu hút. Đôi mắt lớn, không có mí động, giúp chúng quan sát tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, tạo nên một vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa có phần “ngoài hành tinh”.

Khả năng ngụy trang của loài này cũng rất ấn tượng. Màu da của Tarentola mauritanica thường là xám, nâu hoặc hơi ánh xanh, giúp nó hòa lẫn gần như hoàn hảo với bề mặt đá hoặc tường cũ kỹ. Khi bị đe dọa, nó có thể dẹt cơ thể xuống để giảm bóng đổ, khiến kẻ săn mồi khó phát hiện hơn – một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù mang vẻ ngoài “dữ dằn”, thạch sùng cá sấu hoàn toàn vô hại với con người. Ngược lại, nó còn là “người bạn thầm lặng” trong việc kiểm soát côn trùng, đặc biệt là muỗi và các loài gây hại nhỏ. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, sự hiện diện của chúng trong nhà không những không bị xua đuổi mà còn được xem là có ích.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài thạch sùng kỳ dị #Khả năng thích nghi của bò sát #Thạch sùng cá sấu Tarentola mauritanica

Sinh vật kỳ dị uốn éo dưới biển sâu, tự 'cắt tay' để sống sót

Ẩn mình giữa những khe đá và rạn san hô, có những sinh vật biển kỳ lạ với cánh tay ngoằn ngoèo lặng lẽ chuyển động trong bóng tối.

Sao biển đuôi rắn thuộc lớp Ophiuroidea, là họ hàng gần của sao biển nhưng mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thay vì những cánh tay dày và chậm chạp, chúng sở hữu cánh tay dài, mảnh và linh hoạt như những con rắn nhỏ, có thể uốn lượn theo mọi hướng. Phần đĩa trung tâm của cơ thể tách biệt rõ rệt với các cánh tay, tạo nên hình dáng giống một “bộ khung sống” vừa thanh mảnh vừa bí ẩn.

Cuốn chiếu khổng lồ dài 30 cm được nhiều người săn lùng làm thú cưng

Trong thế giới của những sinh vật nhỏ bé dưới chân chúng ta, có một “gã khổng lồ hiền lành” khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò khi bắt gặp.

Loài cuốn chiếu khổng lồ châu Phi mang tên khoa học Archispirostreptus gigas là một trong những loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 25–30 cm, thân hình tròn trịa với hàng trăm chiếc chân nhỏ xíu chuyển động nhịp nhàng như những làn sóng. Khi quan sát kỹ, người ta dễ bị mê hoặc bởi cách cơ thể chúng uốn lượn mềm mại, vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một cỗ máy sinh học hoạt động hoàn hảo.

Loài ốc biển được ví như 'kiệt tác của đại dương', Việt Nam có nhiều

Ốc gai (chi Murex) là một trong những sinh vật biển vừa kỳ dị vừa quyến rũ, nơi cái đẹp và sự sắc nhọn cùng tồn tại đầy nghịch lý.

Trong thế giới động vật thân mềm, ốc gai nổi bật không chỉ vì vẻ ngoài gai góc như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên mà còn bởi lịch sử văn hóa gắn liền với con người từ hàng nghìn năm trước. Những chiếc vỏ xoắn ốc của chúng thường được bao phủ bởi các gai dài, nhọn, xòe ra như những chiếc vương miện kỳ lạ, khiến người quan sát khó rời mắt.

