Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài này có kích thước tương đối nhỏ, thường dài khoảng 10–15 cm, nhưng lại sở hữu khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Tarentola mauritanica có thể sinh sống trên nhiều loại bề mặt, từ vách đá tự nhiên đến tường nhà, di tích cổ hay thậm chí cả các đô thị hiện đại. Nhờ các ngón chân có cấu trúc đặc biệt với hàng triệu lông nhỏ li ti (setae), nó có thể bám chắc vào bề mặt thẳng đứng và di chuyển linh hoạt ngay cả trên trần nhà.

Một điểm thú vị là thạch sùng cá sấu hoạt động chủ yếu về đêm. Khi ánh đèn đường bật lên, chúng thường xuất hiện quanh các nguồn sáng để săn côn trùng bị thu hút. Đôi mắt lớn, không có mí động, giúp chúng quan sát tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, tạo nên một vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa có phần “ngoài hành tinh”.

Khả năng ngụy trang của loài này cũng rất ấn tượng. Màu da của Tarentola mauritanica thường là xám, nâu hoặc hơi ánh xanh, giúp nó hòa lẫn gần như hoàn hảo với bề mặt đá hoặc tường cũ kỹ. Khi bị đe dọa, nó có thể dẹt cơ thể xuống để giảm bóng đổ, khiến kẻ săn mồi khó phát hiện hơn – một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả.

Dù mang vẻ ngoài “dữ dằn”, thạch sùng cá sấu hoàn toàn vô hại với con người. Ngược lại, nó còn là “người bạn thầm lặng” trong việc kiểm soát côn trùng, đặc biệt là muỗi và các loài gây hại nhỏ. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, sự hiện diện của chúng trong nhà không những không bị xua đuổi mà còn được xem là có ích.