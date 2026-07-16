SHB đồng hành kiến tạo nguồn nhân lực AI chiến lược cho quốc gia

Từ kinh tế đến giáo dục, từ văn hóa, thể thao đến an sinh xã hội, từ chuyển đổi số đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, SHB luôn kiên định với triết lý phát triển gắn liền với lợi ích quốc gia và cộng đồng. Đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là một dấu ấn tiếp theo trên hành trình ấy, thể hiện khát vọng của SHB trong việc cùng Việt Nam kiến tạo nền kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bồi đắp nguồn lực để đất nước vững bước trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển 10 nhóm công nghệ chiến lược của Chính phủ, SHB tiếp tục xác định vai trò của một định chế tài chính tư nhân trong việc đồng hành cùng đất nước kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Trong kỷ nguyên số, AI đã vượt khỏi phạm vi của một công nghệ để trở thành năng lực chiến lược, quyết định sức mạnh đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế quốc gia. Đầu tư cho AI vì thế không chỉ là đầu tư cho công nghệ, mà còn là đầu tư cho con người, cho tri thức và cho tương lai phát triển bền vững của Việt Nam. Với định hướng đó, sự góp mặt của SHB tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026 không đơn thuần là hỗ trợ về nguồn lực mà còn là sự tham gia toàn diện vào quá trình kiến tạo một sân chơi AI-native quy mô quốc gia dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

Tại chương trình, SHB đồng hành xuyên suốt với nhiều vai trò: Nhà tài trợ Kim cương; doanh nghiệp trực tiếp xây dựng các đề bài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành tài chính - ngân hàng; cử đội ngũ chuyên gia tham gia cố vấn các đội thi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm trong chuỗi workshop của chương trình.

Sự tham gia toàn diện này thể hiện cam kết của SHB – tổ chức thuộc TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, trong việc chung tay phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, SHB tiếp tục khẳng định dấu ấn của một Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới – tiên phong ứng dụng công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và đồng hành cùng những chương trình có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.

Vietnam AI Innovation Challenge: Sân chơi AI-native quy mô quốc gia kết nối trí tuệ Việt với hệ sinh thái toàn cầu

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hackathon AI-native quy mô quốc gia được tổ chức với sự quy tụ của các tổ chức hàng đầu trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trong nước và quốc tế. Vietnam AI Innovation Challenge 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Meta, AI for Vietnam Foundation (AIV) và Đại học Duy Tân đồng tổ chức, quy tụ từ 2.000 đến 3.000 sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu, startup và cộng đồng AI trên cả nước.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở mô hình “100% AI-native, 100% bài toán đến từ thực tế và 100% hướng tới kết nối tài năng AI Việt Nam với sân chơi toàn cầu”. Trước vòng thi chính thức diễn ra từ 17-19/7, các đội được tham gia khóa đào tạo miễn phí kéo dài 5 tuần về thiết kế sản phẩm AI, quy trình agentic, mô hình kinh doanh và kỹ năng trình bày trước nhà đầu tư. Trong 48 giờ thi đấu, các đội sẽ phát triển sản phẩm với sự cố vấn chuyên sâu và trình bày giải pháp trước hội đồng giám khảo.

Tổng giá trị giải thưởng của Vietnam AI Innovation Challenge 2026 lên tới 1,6 tỷ đồng, trong đó riêng phần thưởng của SHB - Nhà tài trợ kim cương là 500 triệu đồng.

Đại diện SHB chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI tại Ngân hàng trong một buổi Unitour của Vietnam AI Innovation Challenge 2026

Mạng lưới cố vấn quy tụ các chuyên gia đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok, Meta cùng nhiều doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới. Sau cuộc thi, các dự án xuất sắc tiếp tục được kết nối triển khai thử nghiệm với doanh nghiệp, tham gia Vietnam Innovation Day, chương trình nghiên cứu cùng AI Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời có cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Vietnam AI Stars ở Silicon Valley (Hoa Kỳ).

Với quy mô, chất lượng chuyên môn và lộ trình phát triển xuyên suốt, Vietnam AI Innovation Challenge được kỳ vọng vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi công nghệ thông thường, trở thành nền tảng phát hiện, bồi dưỡng và kết nối thế hệ AI Builders Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Chuỗi Unitour Vietnam AI Innovation Challenge 2026 với sự đồng hành tổ chức của SHB thu hút đông đảo các bạn sinh viên đam mê công nghệ

Đồng hành kiến tạo nguồn nhân lực AI, khẳng định vị thế Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Xuyên suốt hành trình hơn ba thập kỷ, SHB luôn bám sát các định hướng phát triển của Đảng, Chính phủ, các chính sách quốc gia. Ngân hàng xác định vai trò của một định chế tài chính tư nhân trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Nhà nước.

Bên cạnh việc đồng hành cùng nền kinh tế thông qua dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, SHB góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tri thức, bản sắc và khát vọng của con người Việt Nam và bền bỉ tham gia các hoạt động an sinh, phát triển cộng đồng, thể thao, giáo dục...

Và với công nghệ, đổi mới sáng tạo, SHB cũng đồng hành đóng góp vào chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và nhân sự AI nói riêng, đưa Việt Nam nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là một trong những chương trình tiếp theo trên hành trình kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước của SHB. Đây cũng là cách Ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Với vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam, SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, lấy công nghệ làm động lực tăng trưởng với chiến lược "5 First" gồm Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây là nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các dịch vụ tài chính số và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trên hành trình đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, SHB kiên định đặt con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; Lấy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá dẫn đầu; và ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài, kiến tạo những giá trị trường tồn với thời gian.