Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Scud-B nền tảng xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại

Tên lửa Scud-B hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng" của bộ đội pháo binh - tên lửa hiện đại.

Trà Khánh
kto-tr_1.jpg
Được giới thiệu ngay cổng khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, hai tổ hợp tên lửa Scud-B (R 17E) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân đến tham quan triển lãm.
kto-tr_2.jpg
Tổ hợp tên lửa Scud-B được Việt Nam tiếp nhận của Liên Xô từ những năm 1980, hiện nay thuộc biên chế của Lữ đoàn Tên lửa 490, Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa, là loại tên lửa đạn đạo hiện đại và tại Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu.
kto-tr_3.jpg
Trải qua hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Tên lửa 490 đã giữ gìn, khai thác sử dụng có hiệu quả tổ hợp tên lửa Scud-B. Đến nay, tổ hợp tên lửa này vẫn là niềm tự hào của bộ đội pháo binh - tên lửa.
kto-tr_4.jpg
Về các thông số của tổ hợp tên lửa, vị cán bộ tại khu trưng bày cho biết, tổ hợp tên lửa đạn đạo đất đối đất Scud-B có xe bệ phóng và tên lửa cùng nhiều trang bị đảm bảo cho nhiệm vụ phóng tên lửa.
kto-tr_5.jpg
Bệ phóng có chiều dài xe cơ sở là 13,36 m, chiều cao ở trạng thái hành quân (tên lửa nằm ngang trên bệ phóng) 3,33 m, chiều cao khi tên lửa ở vị trí sẵn sàng chiến đấu là 13,67 m, chiều rộng 3,05 m; xe bệ phóng nặng 37,4 tấn khi có tên lửa; mã lực 525.
kto-tr_6.jpg
Bệ phóng có các nhiệm vụ như vận chuyển tên lửa ra trận địa phóng; chuyển tên lửa từ trạng thái hành quân sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra tên lửa; phóng tên lửa và thu hồi tên lửa nếu không phóng.
kto-tr_6a.jpg
Trong khi đó, đạn tên lửa có chiều dài 11,16 m; nặng 5.860 kg khi nạp đầy đủ nhiên liệu, đường kính 880 mm; đầu đạn tên lửa có khối lượng 987 kg, trong đó có 776 kg thuốc nổ.
kto-tr_7.jpg
Cấu tạo của đạn tên lửa gồm 4 khoang chính, trên cùng là khoang đầu đạn, tiếp theo là khoang điều khiển đến khoang nhiên liệu và khoang động cơ.
kto-tr_9.jpg
Tên lửa có nhiệm vụ tấn công chiến lược tầm xa, chủ yếu nhằm tiêu diệt sinh lực, sở chỉ huy, căn cứ và các công trình quân sự quan trọng của địch như sân bay, bến cảng...
kto-tr_10.jpg
Theo thông số được được thuyết minh tại triển lãm, tên lửa Scud-B có tầm bắn xa nhất là 300 km.
kto-tr_8.jpg
Hệ thống Scud-B đặt trên xe bánh hơi MAZ-543 có khả năng di chuyển linh hoạt để lựa chọn vị trí nhắm bắn cũng như ẩn náu trước các đợt tấn công của đối phương.
kto-tr_11.jpg
Hệ thống Scud-B lần đầu được Việt Nam ra mắt hồi tháng 12/2019, nhân Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Scud-B cũng lần đầu tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua.
#Tên lửa Scud-B #Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa #bộ đội pháo binh - tên lửa #tên lửa đạn đạo Scud #Triển lãm 80 thành tựu đất nước

Bài liên quan

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến tham quan, kiểm tra các sản phẩm, khí tài của quân đội tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Chiều 12/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

dh6-4369.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tham quan khu trưng bày trong nhà.
Xem chi tiết

Quân sự

Điểm mặt ba xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam

Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

kto-tr_1.jpg
Tại khu vực trưng bày ngoài trời của triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam điểm thu hút khách tham quan khi đến khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng.
kto-tr_2.jpg
Nằm giữa trung tâm khu trưng bày là dàn xe tăng, xe thiết giáp hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó xe tăng T-90S được giới thiệu đầu tiên. Đây là một trong dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất có trong biên chế Binh chủng Tăng thiết giáp cũng như trên thế giới.
Xem chi tiết

Quân sự

Điểm đặc biệt của pháo tự hành công nghệ cao do Viettel chế tạo

Pháo tự hành 152 mm do Viettel chế tạo được trang bị các công nghệ mới nhất, kèm cả khả năng chống đạn và súng máy phòng không.

kto-tr_1.jpg
Là một trong nhóm vũ khí công nghệ cao được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, pháo tự hành bánh lốp 152mm được đánh giá là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc nghiên cứu chế tạo các hệ thống pháo binh thế hệ mới.
kto-tr_2.jpg
Theo giới thiệu tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới