Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến tham quan, kiểm tra các sản phẩm, khí tài của quân đội tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Minh An

Chiều 12/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

dh6-4369.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tham quan khu trưng bày trong nhà.

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng gồm 2 phần trong nhà và ngoài trời. Tại khu trưng bày trong nhà có 335 sản phẩm, vũ khí được thiết kế khoa học, chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

dh6-4701.jpg
Đoàn công tác tham quan khu trưng bày ngoài trời.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 23.000 m2 cũng là một điểm nhấn, nổi bật với cổng chào màu xanh chủ đạo - biểu trưng cho Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng thiết kế vòng xuyến trung tâm mô phỏng Cột cờ Hà Nội (kỳ đài).

Xung quanh là không gian trưng bày đa dạng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật tiêu biểu do Việt Nam nghiên cứu chế tạo và vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội như: pháo tự hành mặt đất hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh bọc thép, pháo phòng không, hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, UAV đa năng tầm xa, hệ thống chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn... Qua đó, phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

dh6-4598.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe thuyết minh về những loại tên lửa đối hạm Sông Hồng do Viettel sản xuất.

Tham quan các khu trưng bày, Đại tướng Phan Văn Giang đã dừng lại ở nhiều gian hàng có các vũ khí, khí tài hiện đại như tên lửa Scud-B (R 17E), tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, các loại pháo tự hành, ngư lôi, thủy lôi, các loại súng, pháo...

Tại các gian trưng bày, sau khi nghe cán bộ thuyết minh, giới thiệu thông số về các loại vũ khí, khí tài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã góp ý giúp các vũ khí có thể tối ưu hơn, hiện đại hơn. Cạnh đó, đại tướng cũng yêu cầu công nghiệp quốc phòng phải nghiên cứu làm chủ các công nghệ quân sự hiện đại.

dh6-4829.jpg
Cán bộ giới thiệu về áo ngụy trang và áo chống đạn do Việt Nam sản xuất với Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác.
dh6-4930.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tham quan tổ hợp pháo phòng không 37mm do Viettel hiện đại hóa.
dh6-4960.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe thuyết minh về tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel sản xuất, hiện đại hóa.
