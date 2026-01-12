Hà Nội

Quân sự

Nga phát triển 2 phiên bản UAV Geran để phóng từ trên không

Hai biến thể mới của máy bay không người lái cảm tử Geran, gồm Geran-4 và Geran-5, đang được phát triển để có thể phóng từ máy bay.

Tuệ Minh

Chỉ vài tháng sau khi Geran-3 sử dụng động cơ tuabin phản lực được triển khai với số lượng lớn như một bản nâng cấp về tốc độ so với Geran-2 dùng động cơ piston, Nga tiếp tục phát triển các biến thể mới của Geran với kích thước lớn hơn và hiệu suất bay vượt trội so với phiên bản mới nhất đang phục vụ.

Một tài liệu từ các nguồn Nga hoặc Ukraine về bốn biến thể của Geran cho thấy hai biến thể mới sẽ có thể được phóng từ mặt đất lẫn từ máy bay (được minh họa trên máy bay cường kích Su-25).

Hai phiên bản Geran mới đang được phát triển trong tài liệu được tiết lộ.

Bên cạnh đó, các UAV cảm tử này cũng có khả năng tích hợp tên lửa không đối không tầm ngắn, tương tự như một chiếc Geran-2 từng được phát hiện mang theo tên lửa R-60 WVRAAM, có thể được lấy từ kho dự trữ.

TurDef từng nhận định rằng các tên lửa không đối không hạng nhẹ này có thể tạo ra rủi ro cho các máy bay đánh chặn, vốn phải tiếp cận gần và có thể không phát hiện được tên lửa từ xa.

Tuy nhiên, việc trang bị tên lửa cho Geran khi triển khai trên máy bay cũng có thể đóng vai trò tự vệ, được xem là một hình thức sơ khai của chương trình LongShot của Mỹ, hướng tới việc sử dụng máy bay chiến đấu mang theo vũ khí để phóng tên lửa từ xa.

Geran-4 về cơ bản có thiết kế tương tự Geran-3, nhưng trọng lượng tổng thể tăng lên 450 kg so với 350 kg và tốc độ tối đa đạt 500 km/h so với 330 km/h. Điều này giúp Geran-4 ít bị tổn thương hơn trước các UAV cảm tử đánh chặn tốc độ cao mà Ukraine sử dụng, đồng thời có trần bay hoạt động cao hơn.

1000026829.jpg
UAV tự sát phiên bản Geran-4 và Geran-5.

Động cơ tuabin phản lực trên Geran-4 thuộc loại 160 kgf (352 lbf), cho phép tầm bay 850 km nhờ dung tích nhiên liệu lớn hơn.

Geran-5 có thiết kế khung hoàn toàn khác biệt với cánh dài, tỷ lệ sải lớn và thân thon gọn, tương tự các tên lửa hành trình hiện đại. Tuy nhiên, cánh vẫn được cố định để dễ sản xuất. Một động cơ tên lửa có thể gắn bên dưới để hỗ trợ phóng RATO như các biến thể Geran khác.

Geran-5 nặng 850 kg, có thể đạt tầm bay 950 km và tốc độ 600 km/h với đầu đạn nặng 90 kg.

Động cơ tuabin phản lực loại 200 kgf được sử dụng cho Geran-5, mạnh hơn so với Geran-4 nhưng vẫn thuộc loại có chi phí thấp hơn nhiều so với động cơ tên lửa hành trình cao cấp.

Có thể nhận thấy Nga đang hướng tới các lựa chọn thay thế cho tên lửa hành trình phóng từ trên không với tầm bắn tương đương, sản xuất nhanh hơn, chi phí thấp hơn nhưng hiệu suất thấp hơn với các thành viên mới của dòng Geran. Các dự án tương tự cũng đã được các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Tây Ban Nha triển khai.

Sự xuất hiện của các loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định cho vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, bên cạnh số lượng tên lửa hành trình vốn không nhiều trong trường hợp xảy ra xung đột.

UAV Geran mang theo tên lửa vác vai khiến phi công địch 'ớn lạnh'.
turdef.com
