Sầu riêng loạn giá, chỗ vài chục, nơi cả trăm nghìn/kg

Sầu riêng trong nước đang bước vào mùa cao điểm nhưng lại chứng kiến tình trạng loạn giá. Tại các cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh và sàn thương mại điện tử, giá bán sầu riêng chênh lệch khá cao, từ 80.000- 150.000 đồng/kg. Thậm chí, có nơi treo bảng giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, sầu riêng Ri6, loại phổ biến nhất trên thị trường giá giao động từ 75.000 đến 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trên chợ online, có người rao sầu riêng Ri6 giá chỉ 45.000 đồng/kg, quả 2-3kg. Người bán còn tự tin bao ăn 1 đổi 1 nếu hàng thối, lép.

Sầu riêng Ri6 rao bán trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Tại hệ thống siêu thị GO! (GO! Thăng Long, GO! Long Biên), sầu riêng Ri6 có giá bán lẻ sau giảm 79.000 đồng/kg (giá niêm yết 109.000 đồng/kg). Thậm chí, dịp cuối tuần, siêu thị này giảm sâu hơn, sầu riêng Ri6 chỉ từ 68.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Co.op Mart Hà Nội, sầu riêng Ri6 Buôn Mê Thuật và Đắk Lắk có giá khởi điểm từ 84.900 đồng/kg.

Một cửa hàng trái cây sạch ở Hoàng Mai (Hà Nội) niêm yết sầu riêng Ri6 nguyên trái giá 99.000 đồng/kg, giá bóc sẵn 280.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại đặc biệt 130.000 đồng/kg nguyên trái, còn cơm sầu 400.000 đồng/kg.

Ngoài sầu riêng Ri6, sầu riêng Thái cũng được bán nhiều trên thị trường, giá từ 65.000 - 90.000 đồng/kg nguyên trái, cơm sầu từ 230.000 - 260.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái là hai loại phổ biến trên thị trường. Ảnh: Facebook

Các tiểu thương cho biết, giá sầu riêng tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên thường rẻ hơn do không mất phí vận chuyển và dịch vụ trung gian, giá bán lẻ có thể chỉ từ 40.000 đồng/kg nhưng ở miền Bắc, giá bán sầu riêng thường cao hơn do cước vận chuyển và hao hụt khi vận chuyển.

Sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái là hai loại phổ biến trên thị trường. Tùy từng thời điểm và chất lượng, giá sầu riêng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, để mua được sầu riêng ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tìm cửa hàng uy tín, tránh ham hàng quá rẻ. Nhiều loại sầu riêng giá rẻ là bị thương lái trả về, chín ép, sượng hoặc ngâm thuốc, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, tính chung cả Quý I/2025, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam chỉ đạt 26.860 tấn, tương ứng 98,2 triệu USD, giảm mạnh tới 52,7% về lượng và 61,1% về giá trị so với Quý I/2024.

Sầu riêng từ vị trí dẫn đầu đã rơi xuống hạng ba trong nhóm trái cây xuất khẩu chủ lực, sau chuối và thanh long. Giá xuất khẩu trung bình trong Quý I cũng giảm còn 3.655 USD/tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I giảm tới 78,3%, chỉ còn 49,5 triệu USD, thị phần của Trung Quốc trong tổng xuất khẩu sầu riêng từ mức hơn 90% lao dốc còn một nửa.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, không riêng Việt Nam mà cả Thái Lan cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ phía Trung Quốc.

Trong bối cảnh xuất khẩu chững lại, đầu ra trong nước trở thành "phao cứu sinh" cho ngành sầu riêng, nhưng việc loạn giá, chất lượng trôi nổi như hiện nay đang khiến thị trường nội địa thêm phần hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người tiêu dùng lẫn nhà vườn.