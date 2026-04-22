Sụt lún đê sông Thao, 74 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Sự cố sụt lún đê tả sông Thao tại Phú Thọ khiến nhiều nhà dân nứt gãy, buộc di dời khẩn cấp; lãnh đạo tỉnh yêu cầu công bố tình huống thiên tai trong ngày.

​Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ kiểm tra hiện trường sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao tại phường Phong Châu.

Theo báo cáo của UBND phường Phong Châu, sự cố xảy ra ngày 21/4 tại Km64+150 (khu Phú Hà), khiến đoạn taluy âm dài khoảng 150m bị sụt lún. Trong khoảng 8 giờ, nền đất lún sâu 40-50cm, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt lớn.

Nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún bờ sông Thao.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp 11 hộ dân, làm một người bị thương khi di chuyển tài sản. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.

Chính quyền địa phương nhận định nguy cơ sụt lún có thể lan rộng, đe dọa 74 hộ dân dọc tuyến đê với diện tích khoảng 1,7 ha.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, căng dây hạn chế người dân qua lại; đồng thời vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích, công an địa phương được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến.

Phường Phong Châu cũng rà soát quỹ đất, dự kiến bố trí khoảng 3,6 ha phục vụ tái định cư khi có chủ trương của tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu công bố tình huống khẩn cấp trong ngày; đồng thời phối hợp các đơn vị khảo sát, xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và đề xuất phương án khắc phục.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ di dời, không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; đảm bảo chỗ ở tạm, cung cấp nhu yếu phẩm và ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Toàn cảnh khu vực ảnh hưởng do sạt lở nhìn từ trên cao.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Sự cố khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, gãy, tường nhà nứt toác...

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa.

​