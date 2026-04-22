Sụt lún đê sông Thao, 74 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Sự cố sụt lún đê tả sông Thao tại Phú Thọ khiến nhiều nhà dân nứt gãy, buộc di dời khẩn cấp; lãnh đạo tỉnh yêu cầu công bố tình huống thiên tai trong ngày.

Nguyễn Hinh

​Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ kiểm tra hiện trường sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao tại phường Phong Châu.

Theo báo cáo của UBND phường Phong Châu, sự cố xảy ra ngày 21/4 tại Km64+150 (khu Phú Hà), khiến đoạn taluy âm dài khoảng 150m bị sụt lún. Trong khoảng 8 giờ, nền đất lún sâu 40-50cm, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt lớn.

Nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún bờ sông Thao.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp 11 hộ dân, làm một người bị thương khi di chuyển tài sản. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.

Chính quyền địa phương nhận định nguy cơ sụt lún có thể lan rộng, đe dọa 74 hộ dân dọc tuyến đê với diện tích khoảng 1,7 ha.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, căng dây hạn chế người dân qua lại; đồng thời vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích, công an địa phương được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến.

Phường Phong Châu cũng rà soát quỹ đất, dự kiến bố trí khoảng 3,6 ha phục vụ tái định cư khi có chủ trương của tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu công bố tình huống khẩn cấp trong ngày; đồng thời phối hợp các đơn vị khảo sát, xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và đề xuất phương án khắc phục.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ di dời, không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; đảm bảo chỗ ở tạm, cung cấp nhu yếu phẩm và ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Toàn cảnh khu vực ảnh hưởng do sạt lở nhìn từ trên cao.
Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.
Sự cố khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, gãy, tường nhà nứt toác...
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Xã hội

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công tác sơ tán dân cư tại các khu vực xảy ra ngập sâu.

Theo đó, ngày 17/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 219 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão KALMAEGI ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau.

Xã hội

TP Huế công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển

Đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị sạt lở dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10 -15m, có nơi đến 20m.

Ngày 25/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc.

Lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra điểm sạt lở tại bờ biển thôn Tân An Hải. Ảnh: Dương Quang Tiến
Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.