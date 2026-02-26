Hà Nội

Thế giới

Mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất, 5 công nhân tử vong

5 thợ mỏ được cho là đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất ở Nam Phi vào tuần trước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 17/2 tại mỏ Ekapa ở Kimberley, thủ phủ của tỉnh Northern Cape, Nam Phi, khi một lượng nước, bùn đá đột ngột tràn vào một khu vực ngầm của mỏ chỉ trong vài phút, chặn lối vào tầng khai thác thấp nhất ở vị trí khoảng 800 mét dưới lòng đất. Vụ việc khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Chủ sở hữu công ty khai thác kim cương ở Nam Phi ngày 25/2 cho biết, 5 thợ mỏ vẫn mất tích và được cho là đã tử vong.

namphi.png
Một con đường bị ngập vì mưa lũ ở Nkomazi, tỉnh Mpumalanga, Nam Phi, vào ngày 16/1/2026. Ảnh: AP.

"Bất chấp những nỗ lực cứu hộ, các đường hầm ngập đầy bùn, nước và không có dấu hiệu của sự sống. Các nạn nhân được xác định là không thể cứu sống được", nguồn tin cho hay.

Các chủ sở hữu tuyên bố đóng cửa ngay lập tức khu mỏ nơi vừa xảy ra sự cố, đồng thời đệ đơn lên tòa án để thanh lý tài sản.

Quyết định này được đưa ra sau khi một cuộc đánh giá nội bộ cho thấy, do sự suy thoái kéo dài của thị trường kim cương toàn cầu, trầm trọng hơn bởi thảm kịch gần đây, công ty không thể tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, công ty cho biết.

"Động thái này đánh dấu sự kết thúc của 158 năm khai thác kim cương liên tục tại Kimberley", Giám đốc điều hành Jahn Hohne cho biết.

Liên đoàn Công nhân Mỏ Quốc gia Nam Phi (NUMSA), được coi là công đoàn lớn nhất ở Nam Phi, đã nói với Đài truyền hình nhà nước rằng họ bị sốc trước động thái này. Việc đóng cửa khu mỏ đe dọa đến công việc của khoảng 1.200 công nhân. Công đoàn cho biết họ sẽ họp với đội ngũ pháp lý để thảo luận về các hành động có thể ngăn chặn việc thanh lý.

"Tình hình rất tồi tệ. Nếu mỏ thực sự bị thanh lý, rõ ràng là tất cả 1.200 công nhân sẽ mất việc”, Lerato Mohatlane nói.

Bộ Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng Nam Phi cho biết họ sẽ gặp đại diện công ty để ghi nhận thông tin và có các hướng giải quyết tiếp theo.

Theo AP, Nam Phi là một trong những quốc gia sản xuất bạch kim, kim cương và vàng lớn nhất thế giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video về lũ lụt trên diện rộng tại Mỹ hồi tháng 12/2025

Nguồn video: VTV
