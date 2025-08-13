Hà Nội

Xã hội

Vụ 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng: Xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ra kháng nghị bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi.

Thiên Tuấn

Liên quan đến vụ án nuôi, bán gà lôi bị tuyên án tù 6 năm gây nhiều ý kiến trái chiều những ngày qua, ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đã có kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện kiểm sát kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Tòa án tỉnh cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử anh Thái Khắc Thành báo cáo giải trình.

anh-chup-man-hinh-2025-08-13-luc-123007.png

Theo báo chí đưa tin, qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm và các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng thông tư số 27 ban hành ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tư, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo quy định gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng", là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính Phủ. Hội đồng xét xử tuyên bố Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, anh Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán lấy tiền chi tiêu.

Hai năm sau, thông qua mạng xã hội, Thành mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, qua mạng xã hội, Thành tiếp tục liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) thỏa thuận trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Cơ quan truy tố cáo buộc việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau một thời gian, các con gà lôi mái mà Thành nuôi đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, do muốn bán gà lôi lấy tiền, Thành đã lên mạng xã hội đăng bán gà lôi con kèm theo hình ảnh đàn gà mình đang nuôi. Một tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ hỏi mua 10 con gà lôi con của Thành với giá 500.000 đồng/con. Do gà con còn non, người mua đề nghị Thành nuôi thêm vài ngày và trả thêm tiền công 1 triệu đồng.

Sau đó Thành dùng tài khoản của vợ nhận 2 triệu tiền cọc từ một người có tài khoản mạng xã hội tên "Quốc Huy", số tiền còn lại 4 triệu đồng và 2,6 triệu đồng cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt sau khi người mua nhận được gà, cáo trạng vụ án nêu.

Ngày 2/4/2025, khi xe do Thành thuê chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bốn tháng sau, Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù.

Xã hội

Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù – luật sư bào chữa phiên sơ thẩm nói gì?

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên sơ thẩm đều cho rằng, tuyên phạt bị cáo 6 năm tù vì nuôi nhốt 13 con gà lôi trắng là quá nghiêm khắc.

Mới đây, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bị cáo Thành lĩnh án do có hành vi nuôi, mua bán gà lôi trắng - một loài động vật nguy cấp, quý, hiếm. Nhiều ý kiến dư luận cho rằng, bản án 6 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên với bị cáo Thành là quá nặng.

Xem chi tiết

Giải mã

Gà lôi trắng quý hiếm được bảo vệ ra sao?

Dư luận xôn xao trước việc một người dân ở Nghệ An vướng vòng lao lý vì mua bán gà lôi trắng. Đây là động vật trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.

ga-loi-1.png
Những ngày gần đây, dư luận dành nhiều sự quan tâm đến câu chuyện về trường hợp Thái Khắc Thành (SN 1980), trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An lĩnh án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng. Ảnh: Báo Ninh Bình.
ga-loi-2.jpg
Trong quá trình điều tra, Thái Khắc Thành khai nhận mặc dù biết gà lôi trắng thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, không được vận chuyển, mua bán, nuôi dưỡng khi chưa được cấp phép nhưng vì lợi nhuận cao từ việc mua bán loài động vật này nên mua gà lôi trắng trưởng thành, gây giống với mục đích bán kiếm lời. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN.
Xem chi tiết

Xã hội

Hưng Yên phát hiện cơ sở giết mổ lợn nhiễm tả lợn Châu Phi số lượng lớn

Chủ cơ sở giết mổ lợn thừa nhận mua số lợn với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường phục vụ người tiêu dùng.

Ngày 7/8, Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ lợn có quy mô lớn đang hoạt động trái phép, đưa ra thị trường các sản phẩm từ lợn đã nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

34.jpg
Thịt lợn nhiễm bệnh để la liệt trên sân chờ mang đi tiêu thụ
Xem chi tiết

