Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo có sai phạm khi triển khai dự án BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, lãng phí 803 tỷ.

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa dự kiến được mở ngày 20/5 và kéo dài 6 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội gồm 5 kiểm sát viên thực hành công tố và kiểm sát hoạt động xét xử.

Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong số các bị cáo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị xét xử cùng tội danh trên còn có 6 bị cáo khác gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng và Hoàng Xuân Hiệp, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Hai bị cáo bị xét xử về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” là Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng khi thực hiện các hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; chi tiền cho 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Việt Đức cơ sở 2 trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện nêu trên, bị cáo Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm còn tạo điều kiện không chính đáng một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công.

Qua đó, bị cáo Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Bị cáo Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ, bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi hứa hẹn sẽ can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Cáo trạng xác định, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện. Trong đó có các sai phạm nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

