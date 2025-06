"Sập bẫy" shipper giả, người phụ nữ mất hơn 600 triệu đồng

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá cơ sở bán hàng có dấu hiệu giả nhãn hiệu sản phẩm Catsrang - thức ăn cho mèo của Fusion Group.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá cơ sở bán hàng có dấu hiệu giả nhãn hiệu sản phẩm Catsrang - thức ăn cho mèo của Công ty TNHH Fusion Group.