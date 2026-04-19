Sao Việt trở lại sau những năm xa xứ, hành trình không còn vì hào quang

Rời ánh đèn sân khấu để bắt đầu cuộc sống mới, nhiều sao Việt khi quay về nhận ra điều họ tìm kiếm không phải là hào quang mà là cảm giác được làm nghề.

Góc khuất sao Việt từ bỏ hào quang sang xứ người

Ốc Thanh Vân rời Việt Nam sang Úc sinh sống nhưng trở lại quê nhà chỉ sau 2 năm. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nữ MC thừa nhận, quãng thời gian ở xứ người, cô trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Từ một gương mặt quen thuộc trên truyền hình và sân khấu, Ốc Thanh Vân trở thành một người mẹ toàn thời gian, xoay quanh những công việc đời thường.

Cuộc sống mới không phải không có những điều tích cực. Cô học thêm nhiều kỹ năng, các con trưởng thành hơn, biết phụ giúp mẹ. Như chính cô chia sẻ, đó là lựa chọn xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình, nên không có chỗ cho sự tiếc nuối.

Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đi theo lý trí. “Tôi không buồn hay tiếc nuối, dẫu vậy nếu hỏi có nhớ nghề và nhớ nhà không thì chắc chắn có. Nhiều lúc đứng rửa chén, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Trong tôi len lỏi nỗi nhớ khó nguôi ngoai”, cô chia sẻ.

Ốc Thanh Vân. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.

Trường hợp của Ốc Thanh Vân không phải là duy nhất. Trương Minh Cường từng lựa chọn sang Mỹ để ưu tiên cho gia đình, đồng nghĩa với việc tạm gác lại sự nghiệp điện ảnh.

Thế nhưng khi hôn nhân không còn trọn vẹn, Trương Minh Cường tự hỏi bản thân ở lại xứ người để làm gì, khi mọi thứ mình mong mỏi, kỳ vọng, hy sinh lại không còn như trước.

Nam diễn viên từng trải qua giai đoạn gần như buông bỏ chính mình. Sau biến cố, Trương Minh Cường biết yêu thương bản thân, tập trung vào hiện tại. “Tôi làm lại tất cả mọi thứ, chỉ mong muốn mọi người thấy được là dù cho khó khăn cỡ nào, nếu mà mình quyết tâm mình không bỏ cuộc thì chắc chắn mình sẽ được đi tiếp”, anh chia sẻ trên VOV.

Đằng sau quyết định rời showbiz để sang nước ngoài định cư thường có điểm chung là sự đánh đổi. Rời khỏi ánh đèn sân khấu đồng nghĩa với việc từ bỏ nhịp sống quen thuộc, sự công nhận, thậm chí là một phần bản sắc cá nhân. Đổi lại là cơ hội xây dựng một cuộc sống khác nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp.

Chia sẻ của Thanh Thảo phần nào phản ánh rõ thực tế này. Không ít nghệ sĩ, sau khi rời xa sân khấu, phải bắt đầu lại từ những công việc rất đời thường: nấu ăn, làm dịch vụ, buôn bán. Đó không phải là câu chuyện “đánh mất hào quang” theo nghĩa tiêu cực, mà là quá trình thích nghi, đôi khi khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Vấn đề không nằm ở việc lựa chọn đúng hay sai, mà ở chỗ không phải ai cũng chuẩn bị đủ cho những gì mình phải đánh đổi.

Trở lại showbiz Việt không vì ánh hào quang

Điểm đáng chú ý là nhiều nghệ sĩ sau một thời gian sống ở nước ngoài lại chọn quay về. Với Trương Minh Cường, trở lại showbiz không để mong cầu hào quang hay sự nổi tiếng. Anh chia sẻ trên Người Đưa Tin: “Tôi chỉ nghĩ rằng Tổ nghiệp đã cho tôi khá nhiều về hình hài, vóc dáng. Nên tôi làm việc trở lại để trả ơn Tổ nghiệp, cống hiến để mang đến những giá trị, niềm vui cho mọi người.

Chuyện tìm lại hào quang không phải là vấn đề lớn trong lúc này. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất việc của mình để mọi người đón nhận, đóng góp tài năng cho nền giải trí Việt Nam”.

Trương Minh Cường nhận thức rõ rằng ở tuổi 50, việc bắt đầu lại không hề dễ. Anh chia sẻ trên Tiền Phong: "Ở thời điểm này, tôi xác định dành trọn tâm sức cho hành trình trở lại lần hai, dù biết đó là con đường vô cùng gian nan, giống như một người đã lớn tuổi phải leo lại ngọn núi cũ.

Khi sức khỏe và năng lượng không còn như xưa, mọi nỗ lực đều phải gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần so với thời trẻ".

Trương Minh Cường. Ảnh: FB Trương Minh Cường.

Với Ốc Thanh Vân, việc quay lại không xuất phát từ tiếc nuối ánh đèn sân khấu, mà từ mong muốn được làm nghề, có không khí đoàn viên của các thành viên. Vì vậy, khi nhận được lời mời cho vai diễn trong phim “Heo năm móng” lúc trở lại về quê nhà, nữ MC gật đầu đồng ý ngay.

Trong nhiều trường hợp, việc quay về không phải là quay lại điểm xuất phát. Nó giống một cách đi vòng, sau khi đã đi đủ xa để hiểu điều gì thực sự quan trọng.