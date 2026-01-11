Longka, Trương Minh Cường tiết lộ hậu trường phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác

Ngày 10/1, showcase ra mắt phim điện ảnh "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" của đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ giới thiệu một dự án hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn đánh dấu lần đầu tiên môn phái Votado xuất hiện trên màn ảnh rộng, mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có dàn diễn viên chính của phim gồm: Longka, Trương Minh Cường, Thùy Vi (top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025), Triệu An, Tuấn Voi, Hắc Diện…

Trương Minh Cường, Thùy Vi. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Longka. Ảnh: ĐPCC

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" thuộc thể loại võ thuật - hành động - phá án, xoay quanh hành trình phá án kéo dài một thập kỷ của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Từ nhiệm vụ bảo vệ đến thâm nhập, từ mất mát cá nhân đến những âm mưu chồng chéo, Chiến Nam buộc phải đi đến tận cùng bóng tối để truy tìm chân tướng kẻ đứng sau kế hoạch mang tên “Ve sầu thoát xác”. Bộ phim không chỉ là cuộc truy đuổi tội phạm, mà còn là hành trình nội tâm của một con người đứng giữa ranh giới công lý, bản ngã và sự lột xác.

Theo nhà sản xuất, cái tên “Ve sầu thoát xác” không chỉ phù hợp với kịch bản phim, mà còn là lời khẳng định cho sự lột xác của cả một dự án được ấp ủ bền bỉ suốt một thập kỷ: từ những hoài nghi, trắc trở ban đầu đến quyết tâm vượt qua giới hạn để xuất hiện mạnh mẽ trên màn ảnh rộng.

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" gây chú ý khi lựa chọn môn võ Votado làm trục trung tâm cho ngôn ngữ hành động. Khác với những môn võ quen thuộc thường xuất hiện trên phim ảnh, Votado trong Chiến Nam được khắc họa như một hành trình rèn luyện nội tâm, vận hành trên ba trụ cột Khí, Tuệ, Thần. Võ thuật ở đây không nhằm phô diễn kỹ xảo hay hình thức đẹp mắt, mà tập trung vào trạng thái tinh thần, khả năng làm chủ hơi thở, tư duy và bản lĩnh của người chiến đấu. Trong thế giới của “Chiến Nam”, mỗi trận đấu không đơn thuần là thắng, thua, mà là một lần nhân vật đối diện với chính mình, vượt qua giới hạn cũ để bước sang một trạng thái tồn tại khác.

Đoàn phim trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: ĐPCC

Triết lý "Ve sầu thoát xác" được triển khai xuyên suốt bộ phim như một ẩn dụ cho sự trưởng thành và lột xác của con người. Cũng như ve sầu phải chịu đựng nỗi đau xé bỏ lớp vỏ cũ để có thể cất tiếng ca, các nhân vật trong phim buộc phải đi qua tổn thương, mất mát và lựa chọn nghiệt ngã để tìm thấy bản thể mới của chính mình. Votado, vì thế, không chỉ là công cụ chiến đấu mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt chiều sâu tâm lý nhân vật, phản ánh một tư duy võ đạo đặt con người vào trung tâm của mọi cuộc đối đầu.

Song song với chiều sâu triết lý, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" còn theo đuổi phong cách hành động thực chiến đúng nghĩa. Đạo diễn và ê-kíp xác định rõ quan điểm hạn chế tối đa kỹ xảo điện ảnh, giảm sử dụng dây treo và cắt cảnh vụn. Thay vào đó, các pha hành động được dàn dựng liền mạch, ưu tiên cảm giác va chạm thật và sự chính xác trong từng đòn thế. Diễn viên trực tiếp thực hiện các cảnh đánh nguy hiểm sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt, nhằm mang lại cho khán giả cảm nhận rõ rệt về sức nặng, nhịp thở và sự khốc liệt của mỗi trận đấu trên màn ảnh rộng.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ phim là màn đối đầu được mong chờ giữa hai hệ tư tưởng võ học đối lập: Votado và Muay Thái. Nhân vật Chiến Nam do Longka thủ vai đại diện cho sự tĩnh lặng, kiểm soát và khả năng tận dụng sức mạnh của đối phương để hóa giải. Đối diện với anh là Sói Xám do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đảm nhận, hiện thân cho Muay Thái với tính cương mãnh, thực dụng và hệ thống đòn bát chi khốc liệt. Cuộc chạm trán giữa cái tĩnh và cái cương không chỉ tạo nên những trường đoạn hành động căng thẳng, bùng nổ, mà còn là sự đối thoại giữa hai cách tiếp cận võ thuật, hai lựa chọn sống và hai con đường tồn tại.

Diễn viên Longka chia sẻ: “Votado không chỉ học về đòn thế, mà còn học về sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Để thể hiện được triết lý Khí - Tuệ - Thần, tôi đã dành nhiều năm rèn luyện, lĩnh ngộ tạo ra Votado để mỗi chuyển động đều toát ra được cái thần thái đặc trưng riêng của môn phái.

Trong võ thuật hiện đại, người ta thường thảo luận về thắng bại qua những trận đấu trên sàn đài. Nhưng với Votado, tôi nhìn thấy võ đài thật sự nằm ở ngoài xã hội, nơi chúng ta đang đối diện hàng giờ, hàng ngày”.

Diễn viên Longka. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất bày tỏ: “Duy Nhất rất hào hứng khi được mang Muay Thái đối đầu với một môn võ giàu triết lý như Votado. Những pha va chạm trên phim hoàn toàn là thật, Nhất tin khán giả sẽ cảm nhận được cái nóng, cái đau và sự khốc liệt trong từng khung hình”.

Diễn viên Trương Minh Cường cũng tiết lộ: “Tôi không có nền tảng về võ thuật nên phải rất nỗ lực để theo kịp các bạn diễn, đánh võ giống như người trong nghề. Trong lúc quay phim, tôi gãy tay nhưng vẫn phải nén đau đánh tiếp cho xong mới đi bệnh viện. Từ 10 năm trước, chúng tôi quay những cảnh võ thuật thực sự mà không hề có cascadeur (diễn viên đóng thế), nhiều cảnh nguy hiểm đến mức quay xong rớm máu cả người”.

Diễn viên Trương Minh Cường. Ảnh: ĐPCC

Tại showcase, đoàn làm phim lần đầu tiên công bố khái niệm “Masiness” (kết hợp giữa Mafia và Business) - một loại hình tội phạm lai tạo, núp bóng tập đoàn kinh tế hợp pháp (Thái Minh Legend) để thao túng xã hội. Đạo diễn Trần Hòa Bình và Trần Thanh Đa trực tiếp giải mã về bối cảnh “Khu đất ma”, chiến thuật tâm linh trong thâu tóm bất động sản và sự tha hóa của một bộ phận giới trí thức dưới sự chi phối của đồng tiền.

Đạo diễn Trần Hòa Bình. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Trần Thanh Đa chia sẻ về bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Showcase cũng dành một phần thời lượng quan trọng để công bố MV OST “Chỉ cần được bên em” qua giọng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Bên cạnh đó, phim tài liệu về hành trình 10 năm của dự án phác họa lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cùng các nhà sản xuất Nguyễn Đăng Ngọc, Phan Anh Thư trong việc đưa “Chiến Nam” ra rạp chiếu.

Bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” dự kiến khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc vào ngày 30/1/2026.