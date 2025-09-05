Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt nô nức đưa con tới trường khai giảng năm học 2025 - 2026

Giải trí

Sao Việt nô nức đưa con tới trường khai giảng năm học 2025 - 2026

Sáng ngày 5/9, nhiều sao Việt đưa con đi khai giảng năm học mới 2025 - 2026 như: Kỳ Hân, Vân Trang, Thủy Anh, Tiến Lộc, Hồng Đăng…

Thu Cúc (tổng hợp)
Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ, dù về đến nhà lúc 4h sáng, vợ chồng cô không ngủ mà chuẩn bị đồ cho các con đi khai giảng. Ảnh: FB Thủy Anh.
Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ, dù về đến nhà lúc 4h sáng, vợ chồng cô không ngủ mà chuẩn bị đồ cho các con đi khai giảng. Ảnh: FB Thủy Anh.
“Mẹ không thấy mệt mà mẹ vô cùng háo hức giống như Ken Đăng Anh vậy, vì mẹ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời con”, Thủy Anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Thủy Anh.
“Mẹ không thấy mệt mà mẹ vô cùng háo hức giống như Ken Đăng Anh vậy, vì mẹ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời con”, Thủy Anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Thủy Anh.
Diễn viên Vân Trang đưa con gái đầu lòng đi khai giảng. Ảnh: FB Vân Trang.
Diễn viên Vân Trang đưa con gái đầu lòng đi khai giảng. Ảnh: FB Vân Trang.
“Khối phụ huynh đưa khối tựu trường đi khai giảng trong niềm hân hoan”, Vân Trang viết. Ảnh: FB Vân Trang.
“Khối phụ huynh đưa khối tựu trường đi khai giảng trong niềm hân hoan”, Vân Trang viết. Ảnh: FB Vân Trang.
Vân Trang gặp gỡ MC Hồng Phượng khi cả hai cùng đưa con đi khai giảng. Ảnh: FB Vân Trang.
Vân Trang gặp gỡ MC Hồng Phượng khi cả hai cùng đưa con đi khai giảng. Ảnh: FB Vân Trang.
Chia sẻ hình ảnh bên hai con gái, diễn viên Hồng Đăng viết: “Chào mừng năm học mới của 2 nàng của ba mẹ”. Ảnh: FB Hồng Đăng.
Chia sẻ hình ảnh bên hai con gái, diễn viên Hồng Đăng viết: “Chào mừng năm học mới của 2 nàng của ba mẹ”. Ảnh: FB Hồng Đăng.
Diễn viên Tiến Lộc khoe ảnh đưa con trai đi khai giảng. “Đưa anh thanh niên của bố đi khai giảng”, Tiến Lộc viết. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Diễn viên Tiến Lộc khoe ảnh đưa con trai đi khai giảng. “Đưa anh thanh niên của bố đi khai giảng”, Tiến Lộc viết. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Người mẫu Kỳ Hân đăng ảnh con trai đầu lòng đi khai giảng. “Cậu đi khai giảng mà sức khỏe không được tốt. Mặt xị như mất sổ gạo”, Kỳ Vân viết. Ảnh: FB Kỳ Hân.
Người mẫu Kỳ Hân đăng ảnh con trai đầu lòng đi khai giảng. “Cậu đi khai giảng mà sức khỏe không được tốt. Mặt xị như mất sổ gạo”, Kỳ Vân viết. Ảnh: FB Kỳ Hân.
3 nhóc tì nhà Hải Băng được bố mẹ đưa đi khai giảng. Ảnh: FB Hải Băng.
3 nhóc tì nhà Hải Băng được bố mẹ đưa đi khai giảng. Ảnh: FB Hải Băng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Sao Việt #nghệ sĩ Việt #khai giảng năm học 2025 2026 #khai giảng năm học #khai giảng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT