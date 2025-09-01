Hà Nội

Hot face sao Việt: Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức mừng đại lễ

Giải trí

Hot face sao Việt: Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức mừng đại lễ

Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức của dân tộc mừng đại lễ. Hà Anh cùng con gái diện áo dài đỏ, dạo phố phường Hà Nội chụp ảnh. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 1/9: Trịnh Kim Chi hòa chung không khí của dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi
Hà Anh cùng con gái diện áo dài đỏ, dạo phố phường Hà Nội chụp ảnh. Ảnh: FB Ha Anh Vu
Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc với áo dài truyền thống khi đến hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Mono chia sẻ hình ảnh chụp cùng dàn nghệ sĩ Việt trong tổng duyệt cho A80. Ảnh: FB Mono
Á hậu Thảo Nhi có một buổi sáng chậm rãi khi đặt chân đến đảo Porquerolles - Pháp. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê
Ca sĩ Đức Phúc phấn khích: "Yêu lắm cái không khí này! Việt Nam tôi đẹp lắm, tự hào lắm". Ảnh: FB Đức Phúc
Tú Vi viết: "Yêu lắm Việt Nam ơi!". Ảnh: FB Lê Tú Vi
Trương Quỳnh Anh đếm ngược từng ngày, đã sẵn sàng cho sự kiện A80. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
