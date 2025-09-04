Hà Nội

Hot face sao Việt: Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ

Giải trí

Hot face sao Việt: Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ

Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu. 

Tin tức sao Việt 4/9: Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Ảnh: FB Lệ Quyên
Ca sĩ Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Bảo Anh tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 33. Ảnh: FB Bảo Anh
Phương Thanh chào tạm biệt A80, chuẩn bị cho những kế hoạch âm nhạc mới. Ảnh: FB Phương Thanh
Noo Phước Thịnh nhận nhiều lời khen nhờ góc mặt trẻ trung, thư sinh ở tuổi 36. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Lưu Đê Ly chụp ảnh cùng mẹ chồng. Ảnh: FB Lưu Đê Ly
Quỳnh Kool dạo bước trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
