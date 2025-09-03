Hot face sao Việt: Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng

Hà Nội

Giải trí

Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng. Linh Rin đón sinh nhật bên ông xã Phillip Nguyễn.

Tin tức sao Việt 3/9: Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng. Ảnh: FB Tóc Tiên
Người đẹp Linh Rin đón sinh nhật bên ông xã Phillip Nguyễn. Ảnh: FB Ngô Phương Linh
Diễn viên Bảo Thanh đăng ảnh đẹp cùng bộ quân phục trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: FB Bảo Thanh
Trương Ngọc Ánh nở nụ cười và viết: "Khi bạn thực sự hạnh phúc". Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Hải Băng cùng gia đình đi lễ chùa. Ảnh: FB Hải Băng
Gia đình Vy Oanh đi ăn uống, dạo phố ngày lễ. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Con trai Lê Phương đón sinh nhật tuổi 14 bên gia đình. Ảnh: FB Lê Phương
Ca sĩ Hà Anh Tuấn làm từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh: FB Hà Anh Tuấn
