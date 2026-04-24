Sáng nay (24/4) bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay (24/4), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng và sau đó họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất.

Thùy Liên

Sáng 24/2, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội ngày 23/4/2026. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường từ 9h00, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng, bao gồm:

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027;

- Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam;

- Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công;

- Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Từ 10h30 phút, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tại phiên bế mạc, Quốc hội thông qua các dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.

ĐBQH Lê Văn Thế: 3 kết quả nổi bật Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Lê Văn Thế đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, thể hiện ở 3 kết quả nổi bật.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Văn Thế, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của Quốc hội trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Lê Văn Thế, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Mai Loan.
Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua loạt dự án Luật quan trọng

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi)...

Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Bộ phim Mưa đỏ, MV Bắc Bling được điểm tên trên nghị trường Quốc hội

Bộ phim Mưa đỏ, MV Bắc Bling, hoạt hình Sói nhỏ Wolfoo hay ngành game Việt Nam được dẫn chứng như sản phẩm công nghiệp sáng tạo.

Sáng 22/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

