ĐBQH Lê Văn Thế: 3 kết quả nổi bật Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Lê Văn Thế đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, thể hiện ở 3 kết quả nổi bật.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Văn Thế, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của Quốc hội trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Lê Văn Thế, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Kỳ họp thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới

- Nhìn tổng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, theo ông đâu là kết quả nổi bật nhất, thưa ĐBQH Lê Văn Thế?

Theo tôi, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI có thể khái quát ở 3 kết quả nổi bật.

Trước hết, Quốc hội đã kiện toàn đầy đủ bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là nền tảng rất quan trọng để bảo đảm sự ổn định, kế thừa và vận hành thông suốt của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử.

Thứ hai, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế – xã hội, chính sách tài chính, đầu tư công… góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển.

Thứ ba, vai trò giám sát tối cao tiếp tục được phát huy, thông qua việc xem xét toàn diện các báo cáo về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm, tạo thêm động lực mới cho một số lĩnh vực và địa phương.

Các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ góp phần nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cơ chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của cử tri, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đẩy mạnh “nghị trường số”, tăng hiệu quả phục vụ cử tri

- Ứng dụng công nghệ số đã hỗ trợ hoạt động Quốc hội, cần hoàn thiện những gì để “nghị trường số” thực sự phát huy hiệu quả, thưa ông?

“Nghị trường số” có thể hiểu là môi trường làm việc số hóa toàn diện của Quốc hội, từ họp, thảo luận, biểu quyết đến kết nối với cử tri.

Để phát huy hiệu quả, theo tôi cần tập trung vào 4 nội dung chính:

Thứ nhất, tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt.

Thứ hai, hoàn thiện các nền tảng số phục vụ hoạt động nghị trường, theo hướng dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên sâu; đồng thời tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu.

Thứ ba, nâng cao năng lực số cho đại biểu và đội ngũ tham mưu, vì con người vẫn là yếu tố quyết định.

Thứ tư, đặc biệt chú trọng an ninh mạng và bảo mật thông tin, nhất là với các dữ liệu quan trọng.

Bên cạnh đó, cần mở rộng các kênh số để người dân dễ tiếp cận thông tin và gửi ý kiến đến Quốc hội nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Có thể khẳng định rằng: Mục tiêu cuối cùng của nghị trường số không chỉ là hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội, mà là phục vụ người dân tốt hơn và minh bạch hơn.

- Là một đại biểu lần đầu tham gia nghị trường, đây cũng là một nhiệm kỳ có nhiều đại biểu mới, theo ông, các đại biểu mới cần làm gì để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cử tri?

Với tỷ lệ khá cao đại biểu tham gia lần đầu (theo Báo Thanh Niên: số đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 253 người, chiếm tỷ lệ 50,60%), do đó để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cử tri, theo tôi các đại biểu tham gia lần đầu cần tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Trước hết là nâng cao năng lực: chủ động học tập, nhanh chóng nắm bắt quy trình, kỹ năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Thứ hai là bản lĩnh và trách nhiệm: dám nêu chính kiến, dám tranh luận và bảo vệ quan điểm vì lợi ích chung.

Thứ ba là gắn bó với cử tri: giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, không để các kiến nghị chính đáng của cử tri bị tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó, việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số cũng sẽ giúp đại biểu nâng cao hiệu quả công việc và tăng cường tương tác với cử tri.

Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị tốt và tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham gia lần đầu sẽ nhanh chóng đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

- Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

