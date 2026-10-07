Huawei Mate 90 Pro Max gây bất ngờ với hiệu năng chơi game cực khủng

Huawei vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại cao cấp mới, trong đó phiên bản Mate 90 Pro Max thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ nhờ hiệu năng chơi game thực tế.

Thiết bị sở hữu vi xử lý Kirin 9050 Pro được phát triển theo cấu trúc xếp chồng hai lớp độc đáo mang tên LogicFolding. Những thử nghiệm độc lập ban đầu đã phần nào hé lộ sức mạnh thực sự và hiệu suất năng lượng của con chip tự thiết kế này.

Huawei Mate 90 Pro Max vừa ra mắt cách đây không lâu

Tại sự kiện ra mắt vào ngày 1 tháng 10, Huawei công bố hệ thống chip mới mang lại mức tăng trưởng hiệu năng tổng thể lên tới 31% so với thế hệ tiền nhiệm.

Điểm nhấn lớn nhất của Kirin 9050 Pro nằm ở thiết kế LogicFolding, giải pháp xếp chồng hai lớp mạch logic và liên kết chúng thông qua công nghệ kết nối lai mật độ cao (dense hybrid bonding).

Phương pháp này cho phép hãng tăng mật độ bóng bán dẫn trên cùng một diện tích bề mặt, đồng thời đẩy tần số hoạt động lên cao hơn so với thiết kế phẳng truyền thống.

Chip Kirin 9050 Pro sử dụng kiến trúc xếp chồng.

Về mặt thông số kỹ thuật, Kirin 9050 Pro sở hữu cấu trúc CPU 9 nhân được chia thành 4 cụm hoạt động linh hoạt. Cấu hình này bao gồm 1 nhân hiệu năng cao nhất (prime core), 2 nhân hiệu năng lớn (big performance cores), 4 nhân tiết kiệm điện (efficiency cores) và 2 nhân siêu tiết kiệm điện (tiny ultra-low-power cores).

Theo công bố từ nhà sản xuất, kiến trúc mới giúp cải thiện 23% điểm số đa nhân của CPU, tăng khả năng dựng hình của GPU thêm 40% và nâng cấp hiệu suất xử lý trí tuệ nhân tạo của NPU lên tới 140%.

Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn là Mate 90 và Mate 90 Pro sử dụng các dòng chip Kirin 9030 và Kirin 9035 không áp dụng cấu trúc xếp chồng. Dù vậy, hai vi xử lý này vẫn chia sẻ chung kiến trúc nhân cơ bản cùng các giải pháp tối ưu hóa từ hệ điều hành HarmonyOS, mang lại mức cải thiện hiệu năng lần lượt khoảng 27% và 20% so với thế hệ Mate trước đó.

Hiệu năng chơi game "bá đạo" được kiểm chứng

Dù điểm số CPU lý thuyết đo bằng các công cụ chấm điểm giả lập vẫn xếp sau các dòng chip cao cấp nhất của Apple và Qualcomm do giới hạn về công nghệ sản xuất, Kirin 9050 Pro lại thể hiện hiệu quả ấn tượng trong môi trường thực tế.

Các thử nghiệm độc lập từ kênh công nghệ Geekerwan và các bài mổ xẻ thiết bị đã xác nhận tính hiệu quả của thiết kế xếp chồng này, đặc biệt là khi vận hành các tựa game được tối ưu hóa riêng cho hệ điều hành HarmonyOS.

SoC mới của Huawei cho khả năng chơi game ấn tượng

Trong thử nghiệm thực tế với tựa game Genshin Impact ở độ phân giải 890P, Mate 90 Pro Max có khả năng duy trì tốc độ khung hình tối đa một cách ổn định. Điểm đáng chú ý là lượng điện năng tiêu thụ của toàn bộ hệ thống trong quá trình này chỉ rơi vào khoảng 4.2 W.

Mức tiêu thụ điện năng này thấp hơn một số thiết bị chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và tương đương với mức hiệu suất năng lượng của iPhone 17 Pro Max sử dụng chip A19 Pro hay các cấu hình Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp.

Kết quả khả quan tương tự cũng được ghi nhận trên tựa game Wuthering Waves, dù hiện tại trò chơi này vẫn đang bị giới hạn ở mức độ phân giải thấp hơn trên các thiết bị Huawei. Những dữ liệu thực tế này chứng minh rằng việc tối ưu hóa sâu ở cấp độ hệ thống kết hợp với kiến trúc phần cứng mới đã mang lại lợi thế lớn về thời lượng pin và nhiệt độ khi chơi game dài ngày.

Giới hạn thực tế và khả năng tương thích ứng dụng

Mặc dù đạt hiệu suất năng lượng ấn tượng, người dùng cần lưu ý rằng kết quả tối ưu này hiện chỉ xuất hiện trên các phiên bản trò chơi được phát triển và tối ưu hóa gốc (native ports) cho HarmonyOS.

Đối với các tựa game chưa được tối ưu hóa sâu và phải vận hành thông qua các lớp dịch mã (translation layers), Mate 90 Pro Max vẫn đảm bảo khả năng hoạt động ổn định nhưng lợi thế về hiệu suất năng lượng sẽ bị giảm đi đáng kể.

Huawei Mate 90 Pro Max là lựa chọn tuyệt vời của các game thủ

Bên cạnh đó, giới hạn về công nghệ chế tạo vẫn là một rào cản khiến điểm số CPU thuần của Kirin 9050 Pro chưa thể vượt qua các đối thủ hàng đầu hiện nay trong các bài kiểm tra áp lực giả lập.

Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng quan tâm nhiều hơn đến hiệu năng duy trì ổn định, nhiệt độ mát mẻ và thời lượng pin thực tế khi chơi các tựa game quen thuộc thay vì các con số điểm chuẩn lý thuyết, Mate 90 Pro Max cùng vi xử lý Kirin 9050 Pro vẫn là một bước tiến công nghệ rất đáng ghi nhận của Huawei.