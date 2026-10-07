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[INFOGRAPHIC] LG xboom Mini - chiếc loa cỡ nhỏ mà có võ

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] LG xboom Mini - chiếc loa cỡ nhỏ mà có võ

LG xboom Mini gây chú ý với thiết kế chỉ 85,8 mm, công suất 5 W, pin khoảng 10 giờ và chuẩn IP67 trong thân hình nằm gọn lòng bàn tay.

Thiên Trang
lg-xboom-mini-1738.jpg
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