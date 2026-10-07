[INFOGRAPHIC] LG xboom Mini - chiếc loa cỡ nhỏ mà có võ

LG xboom Mini gây chú ý với thiết kế chỉ 85,8 mm, công suất 5 W, pin khoảng 10 giờ và chuẩn IP67 trong thân hình nằm gọn lòng bàn tay.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Mặc dù sở hữu mức giá rất dễ tiếp cận, thiết bị vẫn được trang bị nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng cùng khả năng mở rộng bộ nhớ linh hoạt.
Mẫu xe bán tải Chery Stockman sở hữu công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm và phạm vi hoạt động thuần điện 96 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Điện thoại Huawei Mate 90 Pro Max gây chú ý với chip Kirin 9050 Pro áp dụng cấu trúc xếp chồng LogicFolding, mang lại hiệu suất năng lượng chơi game vượt trội.
Motorola đang chuẩn bị ra mắt một mẫu smartphone màn hình gập kiểu quyển sách có tên Razr Flex sử dụng tỷ lệ màn hình rộng kèm chip Snapdragon Elite Gen 5.
Một tính năng cho phép ứng dụng âm thầm cập nhật dữ liệu khi iPhone đang chờ có thể làm tăng mức tiêu thụ pin, nhưng người dùng có thể kiểm soát dễ dàng.
Trong top 6 thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 4 với tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, doanh số đang bám sát Thái Lan.
Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Suzuki eSky 2027 thuần điện này đã được mở bán tại thị trường Nhật Bản với nhiều phụ kiện tùy chọn và sẽ sớm được đưa tới châu Âu.
eufy Bottle Washer S1 Pro kết hợp rửa, tiệt trùng, sấy và bảo quản bình sữa, hướng đến giảm chuỗi thao tác lặp lại mỗi ngày cho gia đình có trẻ nhỏ.
Việc duy trì WiFi liên tục có thể khiến thiết bị tự động kết nối mạng không an toàn, tạo cơ hội để kẻ xấu đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền truy cập.
Hyundai Tucson 2027 thiết kế lại khoang cabin tối giản nhưng vẫn duy trì các nút và núm xoay vật lý. Mẫu SUV cũng được bổ sung hệ truyền động hybrid mạnh hơn.
Honda CR-V đang tạm vượt Toyota RAV4 để trở thành mẫu SUV bán chạy nhất tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm, dù mẫu xe Nhật Bản đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời.
Vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm SF2P giúp tối ưu 25% điện năng, tạo bước đệm hiệu năng quan trọng trước khi ra mắt cùng dòng Galaxy S27 mới.
Smartphone hiện đại bền hơn về thiết kế nhưng nhiều thiết bị chỉ giữ trải nghiệm tối ưu vài năm do pin, phần mềm và tâm lý muốn nâng cấp.
Doanh số xe máy Honda tăng trưởng mạnh, đẩy mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.000 chiếc/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, mảng kinh doanh ôtô tiếp tục sụt giảm.
Galaxy S27 Ultra có thể hóa cỗ máy giả lập game PC bỏ túi nhờ chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và RAM 16GB, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn mobile gaming.
Thương hiệu xe sang Nhật Bản đã tinh chỉnh chức năng tự động giữ phanh tạm thời của Lexus RX 2027 và bổ sung kính cửa trước cản tia hồng ngoại và cách nhiệt.
Acerpure PRO P5 Pet Care tập trung xử lý lông, vẩy da, bụi và mùi trong nhà nuôi thú cưng với hệ thống lọc HEPA 13 cùng nhiều công nghệ hỗ trợ.
Mẫu xe SUV Land Rover Defender đang phải triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi dây an toàn, lỗi này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.
Giữa cơn “đại hạn hán” bộ nhớ toàn cầu tiếp tục kéo dài, hãng Toshiba vừa tái khẳng định kế hoạch ra mắt ổ đĩa cứng (HDD) dung lượng 30TB và tăng gấp đôi.