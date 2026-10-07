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Số hóa - Xe

Firefox cập nhật thay đổi lớn với tab bo tròn, thêm chế độ thu gọn

Bản cập nhật mang phong cách hiện đại, bo tròn, chủ đề đa dạng và tính năng cá nhân hóa, giúp trải nghiệm duyệt web thêm phần sinh động.

Tuệ Minh

Firefox sẽ trông hơi khác khi bạn mở lại lần tới với giao diện trở nên mềm mại hơn, với những điểm nhấn màu sắc mới. Bản cập nhật mới nhất của trình duyệt này mang đến một cuộc đại tu về thiết kế cho tất cả người dùng trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

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Firefox cập nhật thay đổi lớn với nhiều chi tiết thiết kế bo tròn.

Bản cập nhật lần này hiện đại hóa Firefox với các thẻ dạng bong bóng, thanh địa chỉ bo tròn, cùng màu sắc, biểu tượng và chủ đề được làm mới. Phiên bản Firefox trên máy tính và di động cũng sẽ sử dụng chung một ngôn ngữ thiết kế.

Theo Mozilla, những thay đổi về thiết kế này “không ảnh hưởng đến hiệu suất trình duyệt của bạn.”

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Các bộ màu sắc giao diện tùy chọn trên Firefox 157.

Mozilla cho biết, thiết kế được làm mới là một “sự tái sinh” cho Firefox, tiếp nối các bản cập nhật lớn trong năm qua như tiện ích trang chủ, chế độ xem chia đôi (Split View), VPN tích hợp và các tùy chọn kiểm soát để tắt tính năng AI của trình duyệt.

Tuy nhiên, Firefox không hoàn toàn tránh xa AI, đầu năm nay, hãng cũng đã ra mắt chế độ AI Smart Window, giúp Firefox cạnh tranh với các tính năng AI trên trình duyệt đối thủ như Chrome. Với các yếu tố giao diện bo tròn, Firefox giờ đây cũng có phần giống Chrome hơn về mặt thị giác.

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Thiết kế mới cũng mang trở lại Chế độ thu gọn của Firefox.

Cuộc đại tu thiết kế lần này còn mang đến nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn, bao gồm thêm nhiều chủ đề và hình nền để lựa chọn. Mozilla đã hé lộ một số tùy chọn chủ đề mới vào tháng 5, với hàng tá màu sắc khác nhau, mỗi màu đều có chế độ sáng và tối.

Cùng với thiết kế mới, Firefox 157 còn mang trở lại một tính năng Chế độ thu gọ (Compact Mode), đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Phiên bản rút gọn này của Firefox “giảm kích thước các thẻ và thanh công cụ, giúp bạn có nhiều không gian hơn cho nội dung web, với tùy chọn tự động thu gọn dành cho màn hình nhỏ.”

Video: Xem ChatGPT Atlas - Trình duyệt web tích hợp AI.
Theo Verge/Mozilla
#Firefox #Thiết kế giao diện #Chế độ thu gọn #Tùy chọn cá nhân hóa #Cập nhật trình duyệt

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