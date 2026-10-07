[GALLERY] Cận cảnh Lexus ES thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam, từ 2,34 tỷ đồng

Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Mẫu xe bán tải Chery Stockman sở hữu công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm và phạm vi hoạt động thuần điện 96 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/10/2026, Bọ Cạp công việc thuận lợi, tài chính khởi sắc; Nhân Mã và Song Ngư cũng có nhiều cơ hội đáng chú ý.
Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Suzuki eSky 2027 thuần điện này đã được mở bán tại thị trường Nhật Bản với nhiều phụ kiện tùy chọn và sẽ sớm được đưa tới châu Âu.
Hyundai Tucson 2027 thiết kế lại khoang cabin tối giản nhưng vẫn duy trì các nút và núm xoay vật lý. Mẫu SUV cũng được bổ sung hệ truyền động hybrid mạnh hơn.
Cây cổ thụ cao hơn 20m bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP HCM. Sự cố khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực ùn tắc kéo dài.
Thương hiệu xe sang Nhật Bản đã tinh chỉnh chức năng tự động giữ phanh tạm thời của Lexus RX 2027 và bổ sung kính cửa trước cản tia hồng ngoại và cách nhiệt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ có vận trình nổi bật, công việc thuận lợi; tuổi Mão đào hoa, tuổi Hợi cải thiện tài lộc.
Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Á hậu Quỳnh Châu khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe dáng thon gọn, săn chắc cùng nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh trên biển.
Toyota Corolla Cross 2027 vừa được nâng cấp nhẹ. Đáng chú ý nhất là phiên bản Hybrid S bị loại bỏ, trong khi giá khởi điểm của xe tăng nhẹ so với đời trước.
Ford Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis vừa được giới thiệu tại Thái Lan với giá 1,464 triệu baht (khoảng 1,13 tỷ đồng), sở hữu động cơ diesel V6 3.0L.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/10/2026, Sư Tử có động lực đổi mới, Xử Nữ tập trung công việc, Thiên Bình và Bọ Cạp cần cân bằng cảm xúc.
Từ sinh nhật đến các dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt luôn đồng hành bên nhau.
Sau hơn một tuần mưa lớn liên tục, tại các hẻm của đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt người dân đảo lộn.
Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới ngày 6/10 sau thời gian công khai chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Chỉ 90 phút mở bán Ram 1500 Rumble Bee bản tiêu chuẩn, toàn bộ xe năm 2026 đã có chủ và thậm chí toàn bộ xe phân bổ đến hết tháng 3/2027 cũng được đặt cọc.
BMW M vừa đạt cột mốc 1 triệu xe, đánh dấu sự kiện này bằng chiếc BMW M3 màu sơn cam Fire Orange III lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Munich, Đức.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn có cơ hội mở rộng công việc, trong khi tuổi Mão, Dậu và Ngọ tránh quyết định vội vàng.
Lexus vừa cập nhật dòng SUV hạng sang LX của mình tại thị trường quê nhà Nhật Bản, đáng chú ý là hãng bổ sung thêm bản F Sport cho LX 600 và LX 700h.
Chưa đầy 6 tháng sau khi Mazda CX-5 2027 ra mắt tại Nhật Bản, hãng độ Autoexe đã giới thiệu hai bộ bodykit theo hai phong cách thể thao và địa hình đầy cá tính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026, Sư Tử nổi bật với năng lượng tự tin và sáng tạo, Kim Ngưu, Bọ Cạp cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.