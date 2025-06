Sân bay Vinh chính thức đóng cửa từ 1/7

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không Thọ Xuân và các cơ quan ban ngành về việc tuyên truyền pháp luật và rà soát việc sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Theo báo cáo của Cảng hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone), diều dân gian xuất hiện tại các khu vực dân cư lân cận Cảng hàng không, sân bay, cơ sở Quốc phòng - An ninh mà chưa được cấp phép hoạt động. Những hoạt động bay này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.