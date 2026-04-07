Saigonbank: Lợi nhuận 2026 bật lên từ đáy 2025, trình phương án rủi ro can thiệp sớm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2026 của Saigonbank

Phân tích số liệu cho thấy một nghịch lý lớn trong quản trị mục tiêu của nhà băng này. Năm 2026, Saigonbank kỳ vọng đạt 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Nếu so với con số thực hiện dự kiến của năm 2025 là 151 tỷ đồng, đây là mức tăng trưởng đột biến 105%. Tuy nhiên, mục tiêu này thực chất vẫn thấp hơn 9,3% so với kế hoạch 342 tỷ đồng mà chính ngân hàng đã đặt ra cho năm 2025 nhưng không thể chạm tới. Nói cách khác, Saigonbank đang nỗ lực "về bờ" sau một năm thất thu hơn là thực sự tiến ra biển lớn.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Saigonbank

Đáng chú ý, song song với kế hoạch kinh doanh, Saigonbank sẽ trình cổ đông Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. Đây là bước đi bắt buộc nhằm tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Phương án này đưa ra các kịch bản ứng phó nếu lỗ lũy kế vượt 15% vốn điều lệ, vi phạm tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trong 6 tháng liên tục hoặc bị rút tiền hàng loạt.

Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của Saigonbank

Trong khi các ngân hàng cùng quy mô đang nỗ lực mở rộng để tận dụng làn sóng phục hồi, Saigonbank lại chọn cách chỉ tăng trưởng nhẹ. Tổng tài sản dự kiến năm 2026 là 36.000 tỷ đồng và vốn huy động 31.000 tỷ đồng, cả hai chỉ tăng vỏn vẹn 2% so với năm 2025. Việc giữ mức tăng trưởng tài sản thấp này cho thấy ngân hàng đang ưu tiên thu hẹp để quản trị rủi ro và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel III, thay vì ưu tiên chiếm lĩnh thị phần.

Các giải pháp như không chia cổ tức tiền mặt để tăng vốn tự có, ngưng giải ngân mới nếu thanh khoản biến động (trong 3-6 tháng) và tinh gọn bộ máy là những vấn đề nhà băng này đưa ra trong năm 2026.

Điểm tựa duy nhất để Saigonbank đạt được lợi nhuận đột biến là chỉ tiêu dư nợ tăng 8,84% và kỳ vọng vào việc thu hồi nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC. Tuy nhiên, đây là bài toán khó khi ngân hàng đồng thời phải triển khai lộ trình Basel III trong vòng 48 tháng, một quá trình đòi hỏi chi phí đầu tư công nghệ và quản trị rủi ro cực lớn.

Tựu trung lại, kế hoạch lợi nhuận 2026 của Saigonbank tăng 105% chỉ là hệ quả của việc so sánh với một nền đáy thấp của năm 2025. Trong bối cảnh các phương án can thiệp sớm đã được tính đến, thông điệp mà ngân hàng gửi tới cổ đông có lẽ không chỉ là kỳ vọng tăng trưởng, mà còn là sự thận trọng và thích ứng với môi trường quản trị rủi ro ngày càng chặt chẽ?