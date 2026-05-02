Khám phá ngôi nhà vườn theo cấu trúc 'Tam hợp viện'

Khám phá dự án nhà vườn 353m² tại Hải Phòng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữ gìn giá trị gia đình qua thiết kế tối ưu không gian.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, công trình ra đời không chỉ để che mưa chắn nắng, mà để lưu giữ những giá trị nguyên bản nhất của gia đình: Sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Lấy cảm hứng từ cấu trúc Tam Hợp Viện kinh điển, các kiến trúc sư của Mộc Xinh Designs đã khéo léo biến tấu bằng ngôn ngữ thiết kế tinh giản. Không gian không đi sâu vào những chi tiết rườm rà, mà tập trung vào sự cân bằng giữa những khối tích hiện đại và mái ngói mang hơi thở xưa cũ.

Thách thức lớn nhất của dự án là việc quy hoạch lại tổng thể khu đất để vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt, vừa duy trì xưởng xay xát gạo là công việc tâm huyết cả đời của ông bà. Giải pháp được đưa ra một cách đầy tinh tế:

Hệ thống giao thông tách biệt: Hai cổng ra vào được thiết kế riêng. Cổng chính sang trọng dành cho sinh hoạt gia đình; cổng phụ khuất sau để phục vụ hoạt động giao thương, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho không gian nghỉ dưỡng.

Điểm chạm di sản: Khối nhà cấp 4 cũ, nơi lưu giữ những chiếc máy xay xát gắn liền với thời gian xây dựng gia đình của ông bà không bị phá bỏ mà được kết nối khéo léo với khối nhà mới qua không gian bếp ăn. Đây là sợi dây liên kết giữa quá khứ lao động và hiện tại an hưởng.

Ngôi nhà mới được thiết kế với hai tầng, với một phòng khách, một phòng bếp và bàn ăn cùng năm phòng ngủ và một phòng thờ. Mọi chi tiết trong căn nhà 135m² này đều xoay quanh người sử dụng. Tầng một được ưu tiên hoàn toàn cho ông bà với phòng ngủ chính và các khu vực chức năng thiết yếu, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và luôn gắn kết với không gian khách, bếp.

Phòng khách được đặt tại tầng 1, các bức tường kính được sử dụng thay thế cho tường gạch để đưa không gian ra các khu vườn vào phòng khách.

Bếp và phòng ăn là dấu nối của dãy nhà chính và dãy nhà nhà xưởng cũ. Vừa có bếp trong và ngoài, vừa là không gian ngăn cách giảm tiếng ồn từ máy xay xát gạo lên nhà chính.

Trong khi đó, tầng hai là "vùng trời riêng" cho con cháu mỗi dịp về thăm quê. Sự tách biệt này không tạo ra khoảng cách, mà trái lại, giúp tối ưu hóa công năng và chi phí vận hành cho căn nhà khi không có nhu cầu sử dụng tối đa.

"Trái tim của công trình chính là khoảng sân trong. Đó là khoảng thở, là vùng đệm xanh nơi mọi thế hệ có thể cùng nhau ngồi dưới tán cây, nghe tiếng kỉ niệm và tận hưởng sự an nhiên." - KTS chủ trì Lê Hồng Phong chia sẻ.

THÔNG TIN DỰ ÁN:

▪️Dự án | Nhà vườn Hải Dương - Chốn về với Cội nguồn

▪️Diện tích đất | 353m2

▪️Diện tích xây dựng | 135m2

▪️Phong cách: Hiện đại kết hợp truyền thống

▪️Đơn vị thực hiện | Mộc Xinh Designs

▪️Năm hoàn thành | 2026

Theo Thúy Hiền/ Tiền Phong
Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Kiến trúc lạ mắt của Nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 tại Hà Nội

Với thiết kế rực rỡ và phá cách, Nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 hứa hẹn mang đến một không gian biểu diễn nghệ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khán giả Thủ đô.

Sau nhiều năm thi công, cơ sở 2 của Nhà hát Tuổi trẻ tại Hà Nội đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng. Với thiết kế rực rỡ và phá cách, công trình hứa hẹn mang đến một không gian biểu diễn nghệ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khán giả Thủ đô.
Tọa lạc tại Khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), dự án cơ sở 2 Nhà hát Tuổi trẻ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư đang dần lộ diện hình hài hoàn chỉnh sau nhiều năm rục rịch triển khai trên phần đất được thành phố cấp.
Kinh doanh - Địa ốc

Kiến trúc ấn tượng của nhà ga VIP sân bay Phú Quốc

Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc với thiết kế mang cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của đại dương, được chắp bút bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng với mục tiêu hướng tới phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027. Ảnh: Báo Nhân dân
Trong đó, nhà ga VIP đón tiếp nguyên thủ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật, với thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương và văn hóa đặc trưng của đảo Ngọc. Ảnh: Báo Nhân dân
Kinh doanh - Địa ốc

5 công trình kiến trúc được thế giới mong chờ năm 2026

Năm 2026 dự kiến sẽ đón nhận nhiều dự án kiến ​​trúc quan trọng, đa dạng trên khắp thế giới. 

Sân vận động Arena Milano tọa lạc tại khu đô thị Milano Santa Giulia (Milan, Ý) được thiết kế cho các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn, có sức chứa lên đến 16.000 người. Ảnh: Archdaily
Sau khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2026, Arena Milano sẽ được sử dụng quanh năm cho các buổi hòa nhạc và lễ hội. Ảnh: Europeanarenas
