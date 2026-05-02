Du lịch lịch sử TP.HCM 'lên ngôi' trong kỳ nghỉ lễ

Thay vì chỉ vui chơi thuần túy, đông đảo du khách trong và ngoài nước đã chọn các bảo tàng, di tích, KDL Văn hóa tại TP.HCM làm điểm đến dịp lễ năm nay.

Trong 2 ngày nghỉ lễ, tại các điểm tham quan trung tâm TP.HCM dòng người tấp nập đổ về các di tích lịch sử, bảo tàng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Không chỉ có người dân thành phố, lượng du khách quốc tế cũng tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu.

Điều này cho thấy sức hút khó cưỡng của các giá trị di sản văn hóa giữa lòng đô thị năng động.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tại TP.HCM hút khách dịp lễ 30-4 và 1-5, TP.HCM chứng kiến sự bùng nổ của các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử và giải trí. Hàng loạt bảo tàng, di tích và khu vui chơi đổi mới hình thức phục vụ, tạo nên sức hút lớn đối với người dân địa phương cùng khách quốc tế.

Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thống kê sơ bộ, chỉ riêng trong ngày 30-4, đơn vị đã tiếp đón gần 7.000 lượt khách.

Đáng chú ý, tỷ lệ khách quốc tế chiếm đến 58%, điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của bạn bè năm châu đối với lịch sử Việt Nam. Dự kiến, con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày kế tiếp của kỳ nghỉ, khi đa số khách tham quan tại đây đến từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc đã dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng, nghiên cứu các tư liệu hình ảnh và hiện vật về chiến tranh.

Những câu chuyện về hành trình đấu tranh vì hòa bình của dân tộc Việt Nam luôn có sức lay động mạnh mẽ. Sự tập trung và những cái nhìn trầm mặc của du khách cho thấy giá trị tinh thần to lớn mà bảo tàng mang lại qua từng khu trưng bày.

Những giai điệu du dương vang lên giữa không gian lịch sử đã tạo nên một sợi dây kết nối đặc biệt.

Du khách không chỉ xem bằng mắt mà còn cảm nhận lịch sử bằng cả tâm hồn và trái tim.

Nhằm làm mới trải nghiệm cho du khách, năm nay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã tổ chức nhiều hoạt động tương tác độc đáo. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Âm vang Hòa bình" với sự kết hợp tinh tế giữa piano, violin và những lời ca đầy cảm xúc.

Khách tham quan còn hào hứng check-in tại photobooth "Ký sự di sản" hay tham gia hoạt động "In dấu Hòa bình". Những đổi mới này giúp các thông điệp lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Công nghệ hiện đại đưa vào phục vụ du khách với hoạt động tham quan thành phố từ trên cao bằng công nghệ thực tế ảo VR360 mang lại góc nhìn mới lạ và bao quát.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, khẳng định đơn vị luôn ưu tiên đổi mới. Việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua thay đổi hình thức trưng bày là yếu tố then chốt.

Ban lãnh đạo mong muốn mỗi người khi rời khỏi đây không chỉ mang theo kiến thức. Quan trọng hơn là những cảm xúc sâu sắc về giá trị của tự do và hòa bình mà Việt Nam đã dày công gầy dựng.

Cách đó không xa, Dinh Độc lập cũng thu hút đông đảo du khách trong ngày 1-5.

Địa danh lịch sử này luôn là ưu tiên hàng đầu của các gia đình và nhóm bạn trẻ khi đến với TP.HCM.

Không gian kiến trúc đặc trưng kết hợp với hệ thống hiện vật nguyên vẹn tạo nên sự chân thực đến ngỡ ngàng. Đây là nơi lý tưởng để mọi người cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng nhất của lịch sử dân tộc trong ngày thống nhất.

Dưới tán cây xanh mát, nhiều gia đình dừng chân, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên các kỷ vật trong ngày tháng Tư lịch sử.

Chị Châu Hải Phượng, ngụ tại Phú Lâm đang cùng chồng hướng dẫn các con xem chiếc xe tăng huyền thoại. và chia sẻ việc đưa trẻ nhỏ đi tham quan thực tế có ý nghĩa hơn mọi bài học trong sách vở. Tận mắt chứng kiến các địa danh lịch sử giúp các bé thêm yêu quê hương và trân trọng cuộc sống yên bình hôm nay.

Trong khi đó, Bưu điện Trung tâm Thành phố cũng ghi nhận lượng khách tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh tăng cao.

Du khách quốc tế đặc biệt yêu thích việc gửi những tấm bưu thiếp từ nơi này về cho người thân. Sự kết hợp giữa nét đẹp kiến trúc và công năng sử dụng giúp nơi đây giữ vững vị thế điểm đến hấp dẫn.

Công trình kiến trúc Pháp cổ kính này từ lâu đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong hành trình khám phá Sài Gòn.

"Thật ngỡ ngàng khi tìm thấy một góc Paris cổ kính ngay giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Nhìn những mái vòm cong, những đường chỉ tinh xảo đặc trưng”.

Ông Jean-Christophe Vallat, Kiến trúc sư nghỉ hưu đến từ Lyon, Pháp có niềm đam mê đặc biệt với các công trình di sản. Trong chuyến tham quan Bưu điện Trung tâm TP.HCM lần này, ông đã dành nhiều giờ để nghiên cứu các chi tiết phù hợp với phong cách kiến trúc Phục hưng kết hợp với những nét chấm phá của văn hóa phương Đông tại đây.

“Tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Công trình này không chỉ là một di tích kiến trúc tuyệt đẹp mà còn là sợi dây kết nối văn hóa sâu sắc giữa hai dân tộc. Tôi thực sự ấn tượng trước cách thành phố các bạn gìn giữ vẹn nguyên những di sản quý giá này."

Trò chơi “Xe tăng - Hành trình chiến xa” thu hút đông đảo gia đình và giới trẻ.

Không đứng ngoài cuộc đua thu hút khách, các khu vui chơi giải trí cũng lồng ghép khéo léo yếu tố lịch sử vào dịch vụ. Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, trò chơi "Xe tăng - Hành trình chiến xa" đang trở thành tâm điểm chú ý, gợi nhớ hình ảnh các chiến xa rầm rập tiến công vào Dinh Độc Lập.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm cảm giác điều khiển mô hình chiến xa trong không gian mô phỏng. Đây là cách tiếp cận lịch sử thông qua giải trí thực tế, giúp những câu chuyện xưa cũ trở nên thú vị hơn.

Việc đưa lịch sử vào không gian giải trí vừa tạo sự mới lạ vừa có tính giáo dục cao. Mô hình này đang nhận được phản hồi rất tích cực từ các bậc phụ huynh và học sinh.

Đại diện Khu du lịch VH Suối Tiên, bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc KDL Văn hóa Suối Tiên cho biết, việc làm mới sản phẩm dựa trên nền tảng văn hóa là xu hướng tất yếu. Thay vì những trò chơi thuần túy, du khách hiện nay có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng hoạt động.

Nhờ đầu tư bài bản và ứng dụng công nghệ, các điểm văn hóa ngày càng bứt phá; những trải nghiệm đa dạng này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa.

Theo đánh giá từ Sở Du lịch TP.HCM, xu hướng tìm về giá trị văn hóa - lịch sử ngày càng rõ nét. Du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn khao khát bồi đắp kiến thức, tình yêu đất nước. Các điểm đến đang thực hiện tốt vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam anh hùng.

Việc kết nối quá khứ và hiện tại chính là chìa khóa thu hút khách bền vững. Sự nhộn nhịp này là tín hiệu mừng cho kinh tế thành phố, chứng tỏ bản sắc một đô thị năng động nhưng luôn trân trọng giá trị cũ.