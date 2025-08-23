Sai lầm đặt mã PIN khiến điện thoại dễ bị tấn công

Hà Nội

Mã PIN là lớp bảo mật đầu tiên của smartphone, nhưng nhiều người dùng vẫn mắc những sai lầm cơ bản khiến thiết bị và dữ liệu cá nhân rơi vào nguy hiểm.

Thiên Trang (TH)
Mã PIN là “chìa khóa số” giúp bảo vệ toàn bộ dữ liệu và tài sản trong chiếc điện thoại.
Sai lầm phổ biến nhất là đặt những dãy số dễ đoán như 1234, 0000 hay ngày sinh.
Nhiều người còn chủ quan chia sẻ mã PIN cho bạn bè hoặc người thân mà không lường trước rủi ro.
Việc giữ nguyên một mã PIN trong nhiều năm cũng khiến nguy cơ bị lộ thông tin tăng cao.
Một số người chỉ dựa vào PIN, bỏ qua các lớp bảo mật khác như vân tay hay Face ID.
Chính thói quen này khiến điện thoại dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ xấu.
Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt mã PIN từ 6 chữ số trở lên và định kỳ thay đổi.
Để an toàn hơn, người dùng cần kết hợp thêm xác thực sinh trắc học và bật xác thực hai yếu tố cho ứng dụng quan trọng.
Thiên Trang (TH)
