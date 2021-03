Số phận đặc biệt của tác phẩm từng bị cấm tại Mỹ

Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J. D. Salinger. Cuốn sách được kể xuyên suốt bằng ngôi thứ nhất của nhân vật chính Holden Caufield. Hơn 300 trang truyện, tác giả chỉ xoay quanh những chuyến “dạt vòm”, lang thang của Holden Caufield sau khi bị đuổi khỏi trường đại học danh giá.





Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, Bắt trẻ đồng xanh đã gây ra tranh cãi lớn vì sử dụng nhiều ngôn từ thô tục, mô tả tâm lý chán chường và vấn đề tình dục vị thành niên. Nhiều nhà xuất bản của Mỹ bị cấm không được phép xuất bản tác phẩm này. Nhiều cuộc biểu tình phản đối tác phẩm cũng diễn ra.







Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, Bắt trẻ đồng xanh được ca ngợi là tác phẩm kinh điển của văn học thế giới bởi nội dung hấp dẫn, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa và giàu tính nhân văn.



Qua tài năng sáng tạo của nhà văn J.D.Salinger, nhân vật Holden đã trở thành một trong những nhân vật thành công nhất của văn học hiện đại với những xáo trộn, nổi loạn... của tuổi mới lớn, cái tuổi mà ai trong đời cũng một lần trải nghiệm. Bên dưới vỏ bọc của một Holden ngỗ ngược, sống phóng túng, vô kỷ luật là một Holden cô đơn, giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Bằng lối viết hấp dẫn, đôi khi rất quyết liệt, Bắt trẻ đồng xanh truyền tải và nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp trong mỗi con người. Đó là ước mơ "bắt trẻ đồng xanh", một ẩn dụ đẹp về mong muốn được sống một cuộc sống bình yên, không mưu toan, không lừa dối, được chạy nhảy trên những đồng cỏ xanh của tình yêu thương và tiếng cười. Giữa một cuộc sống khốc liệt, ước mơ đó thật giản dị và chính đáng. Hiện, mỗi năm có trung bình khoảng 250.000 bản sách của tác phẩm được bán ra, tính tổng cộng đến nay là khoảng 65 triệu ấn bản. Tác phẩm được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới, được đưa vào giảng dạy ở nhiều nơi. Tác phẩm cũng được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến nay. Ở Việt Nam, cuốn sách được bạn đọc trẻ hiện nay rất yêu thích và tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

