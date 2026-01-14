Hà Nội

Du lịch

Sa Pa được vinh danh trong danh sách điểm đến tuyệt vời nhất châu Á 2026

Sa Pa là điểm đến duy nhất của Việt Nam được Travel + Leisure Asia vinh danh năm 2026, nổi bật với núi rừng hùng vĩ, văn hóa bản địa và ẩm thực độc đáo.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mới đây, Travel + Leisure Asia tạp chí du lịch uy tín của Mỹ đã công bố danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á năm 2026” dựa trên sự kết hợp độc đáo giữa xu hướng du lịch hiện đại và hệ thống 12 con giáp phương Đông. Đáng chú ý, Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng, sánh vai cùng những cái tên nổi tiếng như Tokyo, Thượng Hải hay Singapore.

cac-diem-du-lich-sapa1.jpg
Ảnh Vinwonders

Theo Travel + Leisure Asia, năm 2026 là năm Ngọ mệnh Hỏa, biểu trưng cho sự dịch chuyển, tự do và tinh thần khám phá. Năng lượng này được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch trải nghiệm, tìm về thiên nhiên và bản sắc văn hóa tại nhiều quốc gia châu Á. Trên cơ sở đó, mỗi con giáp được gợi ý một điểm đến phù hợp với tính cách và nhu cầu nghỉ ngơi khám phá trong năm mới.

Trong danh sách này, Sa Pa được lựa chọn là điểm đến lý tưởng dành cho người tuổi Sửu. Tạp chí nhận định, sau những tháng ngày miệt mài lao động, người tuổi Sửu thường tìm kiếm một không gian giúp cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng. Vùng núi Tây Bắc Việt Nam với ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, khí hậu mát lành và nhịp sống chậm rãi chính là nơi đáp ứng trọn vẹn mong muốn đó.

Travel + Leisure Asia mô tả Sa Pa mang tinh thần nghỉ dưỡng “hygge” – nơi du khách có thể tạm rời xa áp lực thường nhật, tận hưởng sự an yên giữa thiên nhiên hùng vĩ. Không gian mờ sương đặc trưng, những buổi sáng se lạnh và khung cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn tạo nên trải nghiệm vừa thư giãn, vừa sâu lắng.

du-lich-sapa.png
Ảnh Vietravel

Bên cạnh yếu tố nghỉ dưỡng, Sa Pa còn là thiên đường cho những du khách yêu thích vận động và khám phá. Các cung trekking xuyên rừng, hành trình chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương, hay những chuyến đi bộ qua thung lũng bản làng mang đến cơ hội tiếp cận gần hơn với đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số. Theo đánh giá của tạp chí, nét mộc mạc, chân thực của Sa Pa đặc biệt phù hợp với tính cách điềm đạm, kiên trì và đáng tin cậy của người tuổi Sửu.

Những bản làng nằm rải rác giữa thung lũng là điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến Sa Pa. Cát Cát thu hút du khách nhờ cảnh quan hài hòa, nhà gỗ truyền thống và thác nước thơ mộng. Lao Chải – Tả Van là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng ruộng bậc thang trải dài và trải nghiệm homestay bản địa. Trong khi đó, Tả Phìn mang đến không gian yên tĩnh, phù hợp với du khách muốn tìm hiểu văn hóa người Dao Đỏ và các bài thuốc tắm lá truyền thống.

2b821bfb-6332-4ecf-baff-6dd95a044fa2.jpg
Ảnh MIA

Ẩm thực cũng là yếu tố giúp Sa Pa ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế. Travel + Leisure Asia gợi ý những món ăn đặc trưng như thắng cố, lẩu cá hồi, xôi nếp nương – không chỉ phản ánh điều kiện tự nhiên mà còn thể hiện bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao. Thời điểm được khuyến nghị để ghé thăm Sa Pa là từ tháng 9 đến tháng 11, khi mùa lúa chín phủ vàng khắp các sườn đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục.

cac-diem-du-lich-sapa.jpg
Ảnh Vietravel

Ngoài Sa Pa, danh sách điểm đến châu Á theo 12 con giáp năm 2026 còn có: Tokyo (Nhật Bản) dành cho tuổi Tý; Almaty (Kazakhstan) cho tuổi Dần; Luông Pha Băng (Lào) cho tuổi Mão; Thượng Hải (Trung Quốc) cho tuổi Thìn; Paro (Bhutan) cho tuổi Tỵ; đảo Jeju (Hàn Quốc) cho tuổi Ngọ; Ubud – Bali (Indonesia) cho tuổi Mùi; Bangkok (Thái Lan) cho tuổi Thân; Singapore cho tuổi Dậu; Pokhara (Nepal) cho tuổi Tuất và Goa (Ấn Độ) cho tuổi Hợi.

Việc Sa Pa được Travel + Leisure Asia vinh danh không chỉ góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực, mà còn cho thấy tiềm năng lớn của các điểm đến miền núi phía Bắc trong xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và phát triển bền vững

