Rùa vàng quý hiếm bò lạc vào nhà dân ở Hà Tĩnh

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 22/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện 1 con rùa vàng bò vào vườn nhà. Biết đây là cá thể động vật quý hiếm, anh Huy đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Anh Hồ Văn Huy giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng có trọng lượng 2kg, sức khỏe bình thường.

Hiện, cá thể rùa vàng đang được Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh chăm sóc trước trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

