Rơi trực thăng Italy ở Bosnia và Herzegovina, 15 người thương vong

Một chiếc trực thăng Italy chở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) gặp nạn ở Bosnia và Herzegovina, khiến 15 người thương vong.

AP đưa tin, chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Italy chở lực lượng gìn giữ hòa bình của EU (EUFOR) bị rơi trong một cuộc huấn luyện thường lệ ở khu vực xung quanh thị trấn Brcko, Bosnia và Herzegovina, vào ngày 29/10.

"Vụ tai nạn khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng và 11 người khác bị thương", thông báo từ lực lượng EUFOR cho biết. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị y tế và hiện trong tình trạng ổn định.

Hiện trường vụ rơi trực thăng CH-47 Chinook của Italy ở Brcko, Bosnia, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP/Predrag Simic.

Cổng thông tin Klix đăng tải những bức ảnh về hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng bị phá hủy gần như hoàn toàn nằm trên bãi cỏ.

EUFOR cho biết một cuộc điều tra “kỹ lưỡng và đầy đủ” đang được tiến hành.

"Không có cơ sở hạ tầng dân sự, tài sản hoặc phương tiện nào khác bị hư hại. Không có thương vong về người dân", EUFOR cho hay.

Lực lượng EUFOR gồm 1.200 binh sĩ đã tiếp quản nhiệm vụ từ NATO vào năm 2004 để giúp duy trì an ninh và giám sát các điều khoản quân sự của hiệp định hòa bình (ký kết năm 1995) nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ 1992 - 1995 tại Bosnia và Herzegovina. Lực lượng này hoạt động theo ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

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