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Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay huấn luyện của quân đội Pakistan, 2 phi công tử nạn

Một máy bay huấn luyện của quân đội Pakistan bị rơi ở khu vực Tây Nam Pakistan, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, máy bay PAC MFI-17 Mushshak của quân đội Pakistan đã bị rơi xuống gần thị trấn Nawan Killi thuộc tỉnh Balochistan hôm 12/10.

"Nguyên nhân vụ rơi máy bay là do lỗi kỹ thuật", quân đội Pakistan thông tin, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

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Trong ảnh, khói lửa bốc lên sau khi một chiếc trực thăng MI-17 của quân đội Pakistan rơi xuống Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan quản lý, hôm 10/6/2026. Ảnh: AP/MD Mughal.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới gia đình các phi công.

Thông cáo báo chí xác định 2 phi công thiệt mạng là Thiếu tá Hasnain Shehzad Humayun, một huấn luyện viên bay, và Đại úy Abdul Samad, một phi công tập sự.

Trước đó, vào tháng 6, một máy bay trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan đã bị rơi do lỗi kỹ thuật trong một chuyến bay gần Muzaffarabad, khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

Cũng trong tháng 6, một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện ở khu vực Mardan, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

Hồi tháng 9/2025, một chiếc trực thăng quân đội bị rơi do "lỗi kỹ thuật" ở Diamer thuộc Gilgit-Baltistan, vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay quân sự ở Colombia hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
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