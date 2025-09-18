Hà Nội

Galaxy S25 FE bật mí 7 tuyệt chiêu chụp và quay cực đỉnh

Số hóa

Galaxy S25 FE không chỉ là smartphone, mà còn là “trợ lý sáng tạo bỏ túi” giúp bạn lưu giữ khoảnh khắc sắc nét, sống động và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Thiên Trang (TH)
Galaxy S25 FE giải quyết triệt để nỗi ám ảnh ảnh mờ, clip dở mà nhiều người từng gặp.
Công nghệ ProVisual Engine giúp chụp ảnh ngược sáng hoặc thiếu sáng vẫn rõ nét, màu sắc sống động.
Nightography biến cảnh đêm thành bức tranh rực rỡ, loại bỏ tình trạng mờ nhòe hay nhạt màu.
Gen Edit xoá vật thể thừa chỉ với vài thao tác, mang lại khung hình gọn gàng và tự nhiên.
Photo Assist gợi ý màu sắc, bố cục để ảnh “sống ảo” trở nên nổi bật và hợp vibe.
Chế độ Slo-mo biến khoảnh khắc thường ngày thành video đậm chất điện ảnh.
CAudio Eraser loại bỏ tiếng ồn, giúp video trở nên chuyên nghiệp và trọn vẹn hơn.
Cuối cùng, AI Gemini gợi ý dáng chụp, góc quay độc đáo để bạn luôn có ý tưởng sáng tạo mới.
#Galaxy S25 FE #chụp ảnh chuyên nghiệp #quay phim đẹp #công nghệ ProVisual Engine #Nightography #AI Gemini

