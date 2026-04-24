Rò rỉ hóa chất tại nhà máy ở Mỹ, hơn 30 người thương vong

Giới chức cho biết vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy ở bang Tây Virginia, Mỹ, đã khiến hai người thiệt mạng và khoảng 30 người khác phải nhập viện.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy thu hồi bạc ở Tây Virginia vào ngày 22/4 đã khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác phải nhập viện, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.

"Sự cố xảy ra tại nhà máy Catalyst Refiners ở khu vực Institute khi các công nhân đang chuẩn bị ngừng hoạt động ít nhất một phần của cơ sở này", ông C.W. Sigman, Giám đốc Quản lý Khẩn cấp Ủy ban Quận Kanawha, cho hay.

Vụ rò rỉ xảy ra tại nhà máy Catalyst Refiners ở khu vực Institute ngày 22/4/2026. Ảnh: WVAH/WCHS.

Ông Sigman thông tin tại một cuộc họp báo rằng, phản ứng khí hóa học liên quan đến axit nitric và một chất khác đã xảy ra tại nhà máy này. “Xảy ra một phản ứng hóa học dữ dội và nó đã vượt quá tầm kiểm soát ngay lập tức. Bắt đầu hoặc kết thúc một phản ứng hóa học là thời điểm nguy hiểm nhất”, ông nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Quận Kanawha, ông Ben Salango, cho biết phản ứng hóa học được cho là đã xảy ra trong quá trình làm sạch, tạo ra khí độc hydrogen sulfide.

Trong số những người bị thương có 7 nhân viên y tế cấp cứu khi đang ứng phó với vụ rò rỉ, các quan chức cho biết. Ngoài ra, một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Vandalia Health Charleston Area Medical Center là một bệnh viện trong khu vực đang điều trị cho nhiều bệnh nhân. Một số người được đưa đến bằng xe cứu thương, trong khi các thành viên cộng đồng cũng đến vào chiều 22/4 để kiểm tra sức khỏe, phát ngôn viên bệnh viện Dale Witte thông tin.

"Các bệnh nhân có triệu chứng về hô hấp như ho, khó thở, đau họng và ngứa mắt. Họ đang được kiểm tra và theo dõi", Dale Witte nói tiếp.

Bệnh viện Thomas Memorial thuộc WVU Medicine ở South Charleston thông báo đã tiếp nhận chăm sóc cho 12 bệnh nhân, trong đó có 8 người tự đến bằng phương tiện cá nhân và không có mặt tại hiện trường nhưng ở gần khu vực vào thời điểm xảy ra sự cố. Bệnh viện cho biết các trường hợp này không nguy hiểm đến tính mạng.

Một lều khử độc được dựng lên bên ngoài Bệnh viện Thomas Memorial thuộc WVU Medicine tại South Charleston, Tây Virginia, ngày 22/4/2026. Ảnh: AP/John Raby.

Lệnh trú ẩn tại chỗ đã được ban hành cho khu vực xung quanh và được dỡ bỏ sau hơn 5 giờ. Các quan chức xác nhận tất cả trường hợp tử vong đều xảy ra tại khuôn viên nhà máy.

Vụ rò rỉ đòi hỏi một chiến dịch khử nhiễm quy mô lớn, theo nhà chức trách. Giới chức cho biết thêm, hiện chưa ghi nhận ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nguồn nước địa phương.

Được biết, Catalyst Refiners chuyên thu hồi bạc từ các sản phẩm còn lại của quá trình hóa học. Công ty Ames Goldsmith Corp., chủ sở hữu Catalyst Refiners, bày tỏ sự thương tiếc trước các trường hợp tử vong và gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng cùng gia đình họ.

“Đây là thời điểm vô cùng khó khăn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới các đồng nghiệp và gia đình họ”, Chủ tịch công ty Frank Barber phát biểu trong một thông cáo được công bố tại cuộc họp báo.

Ames Goldsmith cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, tiểu bang và liên bang trong quá trình điều tra vụ rò rỉ. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Liên bang (OSHA) đã mở cuộc điều tra về sự việc, đồng thời nói thêm rằng cơ quan này có 6 tháng để hoàn tất quá trình xem xét.

Bạc được sử dụng trong nhiều sản phẩm như bảng mạch điện tử, phim chụp ảnh, phim X-quang và trang sức. Axit nitric được dùng để hòa tan các vật liệu, để lại bạc nitrat có thể xử lý để thu hồi bạc nguyên chất. Các doanh nghiệp thu hồi cũng có thể nghiền hoặc phun cát các vật dụng chứa bạc và sử dụng nam châm hoặc sự khác biệt về tỷ trọng để tách kim loại quý này.

Ông Sigman cho biết Ames Goldsmith thu hồi bạc từ nhiều nhà máy khác nhau trong khu phức hợp Institute và họ sẽ tái sử dụng nó.

Nhà máy nằm gần Institute, một cộng đồng cách Charleston, thủ phủ bang, khoảng 16 km về phía tây. Nhà máy tọa lạc tại khu vực được biết đến là “thung lũng hóa chất” của Tây Virginia, mặc dù nhiều nhà máy dọc sông Kanawha từng sản xuất vật liệu nguy hại đã đóng cửa hoặc đổi chủ trong vài thập kỷ qua.​