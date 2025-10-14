Hà Nội

Quỳnh Kool e ấp diện áo yếm gây sốt với visual mặn mà

Cộng đồng trẻ

Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Kool đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe nhan sắc với dòng chú thích: “30 tuổi có phải trẻ con đâu”.

Thiên Anh
Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Kool đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe nhan sắc với dòng chú thích: “30 tuổi có phải trẻ con đâu”. Ngay lập tức, bộ ảnh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Trong ảnh, Quỳnh Kool diện áo yếm trắng, tôn lên vẻ đẹp mặn mà.
Trước đó, nữ diễn viên từng là tâm điểm bàn tán khi một số ý kiến cho rằng cô trông có phần tròn trịa hơn, nhất là khi diện trang phục khoét nách và chân váy ngắn.
Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới nhất này, nhiều khán giả nhận xét rằng gương mặt Quỳnh Kool đã thon gọn đáng kể.
Ở tuổi 30, người đẹp 9x sở hữu nhan sắc được đánh giá là “chín muồi” và phong thái trưởng thành.
Cô thường xuyên được khen ngợi bởi vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung và thân hình gợi cảm.
Nữ diễn viên "phim giờ vàng VTV" luôn mang một vẻ đẹp đằm thắm kết hợp với nét ngọt ngào và sự tự tin.
Trong những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang đa dạng. Cô có thể dịu dàng, nữ tính với những thiết kế mềm mại, gợi cảm trong váy ôm tôn dáng hoặc hiện đại, cá tính với các bộ suit thanh lịch.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch kết hợp cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ và các phụ kiện nhỏ xinh là hình ảnh quen thuộc giúp Quỳnh Kool tôn lên nét đẹp tự nhiên.
Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, là một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như Garage hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Hướng dương ngược nắng, Chúng ta của 8 năm sau,… và gần đây nhất là vai Hoàng Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh.
