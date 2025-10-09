Hà Nội

Jun Vũ 'đốn tim' với áo dài cách tân sắc vóc ngọc ngà, thần thái miễn chê

Cộng đồng trẻ

Jun Vũ 'đốn tim' với áo dài cách tân sắc vóc ngọc ngà, thần thái miễn chê

Mới đây, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong tà áo dài cách tân, phô diễn trọn vẹn sắc vóc thanh tú cùng thần thái "miễn chê".

Thiên Anh
Trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ, Jun Vũ lựa chọn một thiết kế áo dài cách tân tinh tế, không chỉ giữ được nét truyền thống, dịu dàng của tà áo dài Việt Nam mà còn pha trộn sự hiện đại, trẻ trung.
Với gam màu nhẹ nhàng, họa tiết thêu tay tỉ mỉ tất cả đều góp phần tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, vóc dáng chuẩn mực của Jun Vũ.
Dù ở bất kỳ góc máy nào, Jun Vũ cũng toát lên một thần thái "miễn chê".
Ánh mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút, cùng phong thái tự tin, sang trọng đã khiến Jun Vũ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng ngần dưới lớp áo dài càng làm tăng thêm vẻ đẹp "ngọc ngà" của nữ diễn viên.
xemptyzxemptyzxemptyzBộ ảnh áo dài cách tân của Jun Vũ không chỉ là một shoot hình thời trang đẹp mắt mà còn là cách cô thể hiện tình yêu với trang phục truyền thống, đồng thời truyền cảm hứng về vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ Việt.
Từ hình ảnh nàng thơ trong phim đến biểu tượng thời trang ngoài đời, Jun Vũ luôn biết cách khẳng định sức hút riêng của mình, không hổ danh là một trong những "người đẹp" được yêu mến nhất showbiz Việt.
Vũ Phương Anh, thường được biết đến với nghệ danh Jun Vũ (sinh ngày 4 tháng 6 năm 1995), là một nữ diễn viên, người mẫu kiêm người dẫn chương trình truyền hình người Việt Nam.
Năm 2015, Jun Vũ tạo tiếng vang lớn khi xuất hiện trong video ca khúc thành công "Sau tất cả" của ca sĩ Erik, từ đó giúp cô tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015) và Cho em gần anh thêm chút nữa (2016).
Năm 2019, nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, Jun Vũ cho ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay có tên Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ. Năm 2024, cô tham gia Sao nhập ngũ và nhận giải quán quân từ chương trình. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
Thiên Anh
#Jun Vũ #áo dài cách tân #thần thái #sắc vóc #người đẹp Việt #thời trang nữ

