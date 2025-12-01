Hà Nội

Xã hội

Quy định mới được triển khai khi đi máy bay từ 1/12

Hành khách đi các chuyến bay không gửi hành lý sẽ làm thủ tục trực tuyến hoặc kiốt tự phục vụ trong sân bay, giúp giảm thời gian chờ đợi.

Gia Đạt

Thủ tục mới của Vietnam Airlines áp dụng theo Chỉ thị số 24 ngày 13/9 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

1-jpeg-1690887318305595498786.jpg
Ảnh minh họa.

Theo chỉ thị này, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như người cao tuổi, trẻ em đi một mình hay người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy. Tất cả hành khách còn lại sẽ phải thực hiện toàn bộ các bước từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay thông qua giải pháp ứng dụng sinh trắc học tích hợp với định danh điện tử VNeID, hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Vietnam Airlines cho biết, thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học và giảm nguy cơ lỡ chuyến vì quên mang giấy tờ tùy thân. Hãng đặc biệt khuyến nghị hành khách xác thực tài khoản VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Theo hướng dẫn, hành khách đăng nhập VNeID bằng tài khoản đã được định danh mức 2, chọn mục “Dịch vụ khác”, rồi chọn "Dịch vụ hàng không" - mục này hiện tại chỉ bao gồm Vietnam Airlines và Vietjet. Sau khi chọn 1 trong 2 hãng bay, hành khách tiếp tục với “Check-in online”. Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng của hãng bay để hoàn tất thủ tục và thực hiện eKYC.

Khi ra sân bay, hành khách chỉ cần quét sinh trắc tại cửa an ninh và cửa lên máy bay. Trường hợp đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID để hoàn thiện quy trình. Việc tải sẵn ứng dụng Vietnam Airlines hoặc Vietjet sẽ giúp quá trình liên thông giữa VNeID và hệ thống của hãng diễn ra nhanh hơn. Trong giai đoạn đầu, dù chuyển sang hình thức trực tuyến, hành khách vẫn nên mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu để phòng các trường hợp hệ thống cần đối chiếu thông tin.

Việc chuyển đổi sang check-in sinh trắc học có thể gây lúng túng với những người chưa quen thao tác trên VNeID, như quên mật khẩu, thao tác chậm hoặc gặp sự cố kết nối mạng tại sân bay. Vì vậy, hành khách được khuyến cáo cài đặt, xác thực tài khoản trước và thử làm thủ tục online để kiểm tra khả năng hoạt động của ứng dụng. Vietnam Airlines cho biết sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ tại các sân bay trong thời gian đầu để hướng dẫn hành khách, đảm bảo trải nghiệm thông suốt và tránh ảnh hưởng đến lịch trình.

Vietnam Airlines lưu ý, quy trình làm thủ tục trực tuyến chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Với những hành khách đã hoàn tất check-in nhưng chưa eKYC, việc bổ sung xác thực cũng được thực hiện trực tiếp trên VNeID bằng cách truy cập lại mục “Dịch vụ hàng không”, nhập thông tin PNR hoặc số vé, sau đó hệ thống sẽ tự điều hướng đến bước “Thực hiện eKYC”.

Nguồn: ĐTHĐT.
