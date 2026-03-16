Gặp ca tai nạn giữa đường, bác sĩ xuống xe cứu người kịp thời

Trên đường đi làm, gặp ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến đã kịp thời xuống xử trí, cứu nạn qua cơn nguy kịch.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16/3, trên đường đi làm, khi đến ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (công tác tại Bệnh viện Thận Hà Nội) gặp một thanh niên bị tai nạn giao thông trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Bác sĩ đã nhanh chóng xuống xe và kịp thời cấp cứu cho nam thanh niên.

Ngay tại hiện trường, phát hiện nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ Tiến đã ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ cấp cứu ban đầu.

Nhờ sự xử trí kịp thời, nạn nhân đã phục hồi tuần hoàn và tỉnh lại.

Sau đó, BS Nguyễn Huy Tiến tiếp tục gọi xe cấp cứu của 115 để chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo đại diện Bệnh viện Thận Hà Nội, hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp của bác sĩ Nguyễn Huy Tiến đã góp phần giành lại sự sống cho người bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.