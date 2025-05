Quốc Cường Gia Lai muốn đổi tên

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức chiều ngày 17/5/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) cho biết đang lên kế hoạch để thay đổi tên Công ty.

Theo QCG, tên Quốc Cường Gia Lai đã có 30 năm trên thương trường, tuy nhiên trong bối cảnh các tỉnh thành sáp nhập, việc đổi tên nhằm thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác.

“Khi thành lập, công ty gắn với một vùng đất. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có dự án tại nhiều địa phương, thậm chí có tham vọng mở rộng ra quốc tế. Tên mới cần ngắn gọn, dễ phát âm, dễ truyền thông, và sẵn sàng cho một chặng đường mới”, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Theo tờ trình, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn và đăng ký tên gọi mới, thời điểm thực hiện không muộn hơn 12 tháng kể từ khi được cổ đông thông qua.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu với doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng – tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện năm 2024. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, còn lợi nhuận chỉ thấp hơn hai năm đỉnh cao là 2010 và 2017.

Quý 1/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 111 tỷ đồng, tăng mạnh 188% so với cùng kỳ năm ngoái. QCG cho biết, doanh thu tăng so với cùng kỳ là do công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng và tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Doanh thu từ bất động sản mang về 79,8 tỷ đồng cho QCG trong quý này.

Trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 8 tỷ đồng - tăng mạnh so với khoản lãi 651 triệu đồng quý 1/2024.

Tại ngày 31/3/2025 tổng tài sản Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 8.795,4 tỷ đồng, giảm 89,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 54,5 tỷ đồng, giảm hơn 60 tỷ đồng. Phần lớn tài sản vẫn bị “kẹt” tại dự án Phước Kiển, với chi phí đầu tư dở dang dài hạn lên đến 5.361,4 tỷ đồng, bao gồm các khoản đền bù đất, tư vấn, thiết kế và san lấp mặt bằng.