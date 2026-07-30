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Xã hội

Tạm giữ cha dượng đánh bé 3 tuổi bầm tím mặt mũi

Người cha dượng Nguyễn Hữu Nam bị tạm giữ sau hành vi đánh đập bé 3 tuổi gây thương tích nặng, gây xôn xao dư luận tại Gia Lai.

Ngày 30/7, Công an xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã Nguyễn Hữu Nam (33 tuổi, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vết bầm tím trên mặt cháu K.
Vết bầm tím trên mặt cháu K.

Theo đó, Nam và chị T. (trú thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn) đã đăng ký kết hôn và sống tại nhà Nam ở thôn Thăng Hưng Đông, nhưng chị T. có 1 con riêng là bé trai N.H.M.K. (3 tuổi). Tối 26/7, khi chị T. đi làm thì Nam . Tuy nhiên, khi cháu K. khóc đòi mẹ, Nam dỗ dành nhưng cháu vẫn khóc to. Bực tức, đối tượng này dùng tay tát nhiều cái vùng mặt và bóp cổ cháu.

Sau đó, Nam tiếp tục ôm cháu K. vào rồi dỗ dành thì chị T. trở về sự việc. Chị T. đưa con về nhà mẹ đẻ và sau đó đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai thăm khám, chữa trị và làm đơn trình báo sự việc lên Công an xã Bàu Cạn.

Nam tại cơ quan công an.
Nam tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an xã Bàu Cạn triệu tập Nam đến làm việc, kiểm tra nhanh đối tượng âm tính với ma túy. Tại cơ quan công an, Nam đã thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, cháu K. nhập viện với các vết thương bầm tím và vết xước ở vùng mặt, qua kiểm tra bác sĩ không phát hiện tổn thương sọ não trên phim X-quang.

Theo Tiền Lê/ Tiền Phong
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#Gia Lai #đánh đập #bạo hành trẻ #công an #nguyễn hữu nam #thương tích

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