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Xã hội

Công an bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

Từ điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an phường ở TP HCM bóc gỡ đường dây ma túy lớn với 48 đối tượng, trong đó có ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Xuân Danh

Ngày 3/7, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ và nhà thuê trên địa bàn.

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Công an TP HCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Trong số 48 đối tượng liên quan bị xử lý có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), ca sĩ, nhạc sĩ từng được nhiều khán giả biết đến.

Theo cơ quan công an, chuyên án được khám phá từ dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn A.K trên địa bàn phường Chánh Hưng. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là người nghi cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

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Thời điểm ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt cùng tang vật

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Các đối tượng thường lợi dụng những địa điểm lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo từng nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA; cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

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Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan công an

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan điều tra xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA. Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng còn lại.

#ca sĩ #ma tuý

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