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Xã hội

Hiện tượng sụt lún đất bất thường ở Ninh Bình gây lo ngại

Hố tử thần xuất hiện tại Ninh Bình, đe dọa nhà cửa và giao thông, chính quyền khẩn trương khoanh vùng, tìm nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Theo Minh Đức - Bùi Tuấn/Tiền phong

Những ngày gần đây, người dân xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình không khỏi lo lắng khi trên địa bàn liên tiếp xuất hiện nhiều hố sụt, lún bất thường. Hiện tượng này không chỉ làm hư hỏng đường giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, tài sản của nhiều hộ dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Các hố sụt lún xuất hiện tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Bùi Tuấn

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 29/7 cho thấy, nhiều vị trí mặt đất xuất hiện các hố sụt với đường kính từ 1-2 m, sâu từ gần 1 m đến hơn 1,5 m. Xung quanh các hố sụt, mặt đường bị lún võng, nhiều đoạn nứt gãy kéo dài. Đáng chú ý, tại một số hộ dân nằm gần khu vực xảy ra sụt lún, nền sân, nền nhà và tường bao xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Có những bức tường bị xé toạc thành từng mảng, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, khiến người dân luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo ngại nguy cơ công trình tiếp tục hư hỏng hoặc đổ sập nếu tình trạng sụt lún diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã Thanh Sơn đã khẩn trương khoanh vùng các khu vực nguy hiểm, căng dây cảnh báo, cắm biển báo cấm người dân tiếp cận những vị trí có nguy cơ sụt lún.

Ông Đinh Văn Hải - Trưởng thôn Sào Lâm cho biết, hiện tượng sụt lún ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân và tác động đến 6 hộ dân lân cận. "Trước mắt, thôn đã vận động người dân sử dụng đá mạt để lấp tạm các hố sụt trên tuyến đường giao thông nhằm đảm bảo việc đi lại. Đồng thời, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không đến gần các khu vực nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn", ông Hải nói.

Theo ông Đinh Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, hiện tượng sụt lún bắt đầu xuất hiện sau các đợt mưa lớn xảy ra vào đầu tháng 6 và đầu tháng 7.

Cụ thể, sau các trận mưa ngày 4 và 5/6, trên địa bàn đã xuất hiện hai hố sụt có đường kính khoảng 1-2 m, sâu từ 1-1,5 m tại khu vực gần nhà dân và trên tuyến đường giao thông liên thôn. Đến các ngày từ 3-5/7, khi địa phương tiếp tục xảy ra mưa lớn, tình trạng sụt lún diễn biến nghiêm trọng hơn. Nhiều hố sụt cũ tiếp tục mở rộng, làm đổ tường rào của một số hộ dân; nền nhà, tường nhà xuất hiện thêm nhiều vết nứt và có dấu hiệu tiếp tục lan rộng. Đặc biệt, trong khuôn viên gia đình ông Hoàng Văn Tâm còn xuất hiện thêm một hố sụt mới có đường kính khoảng 2 m, sâu gần 0,8 m.

Trước diễn biến bất thường, UBND xã Thanh Sơn đã tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng chủ động di chuyển tài sản có giá trị, đồng thời xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Lực lượng chức năng cùng phương tiện cũng được bố trí sẵn sàng để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn nếu tình huống xấu xảy ra. Liên quan đến nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên, ông Bùi Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, bước đầu nhận định hiện tượng sụt lún tại thôn Sào Lâm có thể liên quan đến các yếu tố địa chất và thủy văn phức tạp.

Theo ông Diệu, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp tiến hành khảo sát hiện trường, đo đạc, đánh giá địa chất, địa hình và các điều kiện thủy văn để xác định chính xác nguyên nhân gây sụt lún. "Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá của các đơn vị chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng phương án xử lý căn cơ, phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như ổn định lâu dài khu vực bị ảnh hưởng", ông Bùi Xuân Diệu cho biết.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực xảy ra sụt lún, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp cận các vị trí đã được cảnh báo nguy hiểm để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

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