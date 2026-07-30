Lâm Đồng: Quyết liệt xử lý buôn bán vắc xin, thuốc thú y giả trên mạng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tập trung cao điểm kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y. Việc siết chặt quản lý được triển khai ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản cảnh báo về tình trạng vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này trên phạm vi toàn quốc.

Theo chỉ đạo tại Công văn số 12257/UBND-NNMT ngày 28/7/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng được giao vai trò chủ trì, phối hợp trực tiếp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý. Các lực lượng có trách nhiệm tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp quản lý; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc thú y từ sản xuất, nhập khẩu đến buôn bán, vận chuyển và sử dụng.

Công văn số 12257/UBND-NNMT.

Động thái chỉ đạo quyết liệt của chính quyền tỉnh Lâm Đồng xuất phát từ thực hiện Công văn số 8300/BNNMT-CNTY ngày 24/7/2026 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị ký (đã gửi báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng). Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặc dù hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh thuốc thú y đã được cắt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng thực tế thị trường vẫn xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.

Công văn 8300/BNNMT-CNTY ngày 24/7/2026.

Cụ thể, cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông đã ghi nhận tình trạng buôn bán thuốc thú y giả, thuốc kém chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn. Đặc biệt, hình thức buôn bán trực tuyến qua mạng xã hội bùng phát nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả. Nhiều trường hợp người bán không có bằng cấp chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề, thiếu trang thiết bị và điều kiện bảo quản theo tiêu chuẩn. Thuốc thú y, vắc xin không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu thậm chí được giao trực tiếp qua các phương tiện giao thông công cộng hoặc lực lượng người giao hàng (shipper) tới tận cơ sở nuôi trồng. Tình trạng bán chui nguyên liệu kháng sinh và tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng cho phép trong thủy sản cũng đã bị các thị trường nhập khẩu cảnh báo.

Để ngăn chặn các rủi ro gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động xuất khẩu, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định tại các vùng nuôi, cơ sở chăn nuôi. Lực lượng chuyên trách tập trung xử lý dứt điểm các hành vi kinh doanh vắc xin, thuốc thú y không rõ xuất xứ, thuốc cấm, thuốc chưa được cấp phép lưu hành hoặc ghi sai công dụng. Parallel với công tác thanh tra, ngành chức năng địa phương có nhiệm vụ hướng dẫn người dân áp dụng quy định nuôi an toàn dịch bệnh, tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh nguyên liệu.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi sát tình hình thực tế. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn hoặc các vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị phải kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét để có hướng chỉ đạo xử lý thống nhất.