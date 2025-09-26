Quảng Trị tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm nhập lậu

Ngày 25/9/2025, tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu.

Việc tiêu hủy được thực hiện với sự tham gia giám sát của đại diện các ngành có liên quan gồm: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương và các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ hàng hoá vi phạm/Ảnh DMS

Hàng hoá tiêu hủy gồm 5.359,51 kg thực phẩm các loại, trong đó có 1.498 kg đường tinh luyện, xuất xứ Thái Lan nhập lậu, quá hạn sử dụng và 3.861,51 kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất nhập lậu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường gồm tim heo, giò heo, đuôi heo, lưỡi heo, ba chỉ heo, đùi gà, chân gà, cánh gà, gà nguyên con, thịt trâu các loại. Tổng giá trị tài sản tiêu hủy hơn 281 triệu.

Việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp cho toàn bộ hàng hóa tiêu hủy xuống hố đã được đào sẵn, thực hiện phun hóa chất chuyên dụng xử lý rác thải nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy, lấp miệng hố và nén chặt. Quá trình thực hiện tiêu hủy đã diễn ra nghiêm túc và bảo đảm đúng phương án tiêu hủy đã đề ra, không để xảy ra tình trạng để thất thoát, mất tài sản trong quá trình tiêu hủy.

Hàng hoá vi phạm bị tiêu hủy/Ảnh DMS

Thông qua việc tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu góp phần tuyên truyền, cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về tác hại của việc kinh doanh cũng như tiêu dùng các loại hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường...; Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.