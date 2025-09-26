Hà Nội

Sống Khỏe

Quảng Trị tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm nhập lậu, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Bình Nguyên

Ngày 25/9/2025, tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu.

Việc tiêu hủy được thực hiện với sự tham gia giám sát của đại diện các ngành có liên quan gồm: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương và các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ hàng hoá vi phạm/Ảnh DMS

Hàng hoá tiêu hủy gồm 5.359,51 kg thực phẩm các loại, trong đó có 1.498 kg đường tinh luyện, xuất xứ Thái Lan nhập lậu, quá hạn sử dụng và 3.861,51 kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất nhập lậu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường gồm tim heo, giò heo, đuôi heo, lưỡi heo, ba chỉ heo, đùi gà, chân gà, cánh gà, gà nguyên con, thịt trâu các loại. Tổng giá trị tài sản tiêu hủy hơn 281 triệu.

Việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp cho toàn bộ hàng hóa tiêu hủy xuống hố đã được đào sẵn, thực hiện phun hóa chất chuyên dụng xử lý rác thải nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy, lấp miệng hố và nén chặt. Quá trình thực hiện tiêu hủy đã diễn ra nghiêm túc và bảo đảm đúng phương án tiêu hủy đã đề ra, không để xảy ra tình trạng để thất thoát, mất tài sản trong quá trình tiêu hủy.

Hàng hoá vi phạm bị tiêu hủy/Ảnh DMS

Thông qua việc tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu góp phần tuyên truyền, cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về tác hại của việc kinh doanh cũng như tiêu dùng các loại hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường...; Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Sống Khỏe

Lạng Sơn phát hiện xe tải chở 800 túi xúc xích nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa ngăn chặn kịp thời 800 túi xúc xích, tương đương 560 kg đang vận chuyển trên ô tô đưa đi tiêu thụ.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Đội 389 tỉnh tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 37D-028.47 do ông Hoàng Văn Thái (địa chỉ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Kết quả kiểm tra phát hiện trong khoang chứa hàng hóa của ô tô có cất giấu 800 túi xúc xích, trọng lượng tương đương 560 kg.

Sống Khỏe

Quảng Bình phát hiện gần 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình vừa phát hiện gần 270 kg thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ tại một hộ kinh doanh ở huyện Lệ Thủy.

Sáng 4/6, Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình cho biết, đã phát hiện và tạm giữ gần 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hộ kinh doanh Ngô Thị Hồng Nhung, địa chỉ tổ dân phố 4, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 268,5 kg thực phẩm gồm chả cá, chả ram tôm, nõn tôm, thịt bò và nội tạng động vật (dạ con) không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ…

Sống Khỏe

Quảng Ninh thu giữ hơn 12 tấn chân gà bốc mùi, không xuất xứ

Cơ quan chức năng Quảng Ninh phát hiện 12 tấn chân gà bốc mùi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại một kho lạnh.

Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 12 tấn chân gà không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh ở thành phố Cẩm Phả. Toàn bộ số hàng đã bốc mùi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đang được tạm giữ để xử lý theo quy định.

