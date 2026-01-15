Hà Nội

Xã hội

Quảng Trị đưa máy bay C119 về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn

Việc đưa máy bay C119 về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh...

Hạo Nhiên

Ngày 15/01, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hiện vật quý là máy bay C119 từ sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về trưng bày ở Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh.

Mục tiêu trưng bày nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là tạo thêm điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Di tích quốc gia Sân bay Tà Cơn.

Sau khi phục chế, máy bay được tháo rã để vận chuyển từ Đồng Nai về Quảng Trị bằng xe chuyên dụng. Sau đó tiếp tục lắp ráp, hoàn thiện, sơn phục chế bề ngoài theo nguyên mẫu máy bay C119; lắp đặt, neo giữ hiện vật máy bay trên bệ trưng bày.

image.jpg
Máy bay C119 được vận chuyển về sân bay Tà Cơn. Ảnh: Lâm Quang Huy.

Trước đó, từ năm 2016, máy bay C119 đã được Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Quảng Trị làm hiện vật trưng bày ở di tích. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, sau 9 năm, tỉnh Quảng Trị mới nối lại việc đưa máy bay trên về trưng bày.

Được biết, kinh phí sửa chữa, phục hồi và di chuyển máy bay C119 từ Đồng Nai về Di tích sân bay Tà Cơn là 4 tỷ đồng, do TP HCM hỗ trợ.

Tại khu di tích sân bay Tà Cơn đang trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 (biệt danh “ngựa thồ”).

Việc tiếp nhận máy bay C-119 với kích thước lớn sẽ làm phong phú thêm hệ thống hiện vật, đồng thời tái hiện không gian sân bay quân sự rõ nét hơn tại Tà Cơn - một trong những điểm đến lịch sử quan trọng của Quảng Trị.

Di tích sân bay Tà Cơn là tên gọi để chỉ cụm cứ điểm chiến lược của quân đội Mỹ trong những năm chiến tranh. Sân bay Tà Cơn là một trong những mục tiêu của chiến dịch giải phóng Khe Sanh- Hướng Hóa vào năm 1968, được xếp hạng quốc gia năm 1986.

>>> Mời độc giả xem thêm video sân bay Tà Cơn thu hút khách du lịch tham quan.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Quảng Trị)
