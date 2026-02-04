Hà Nội

Xã hội

Lâm Đồng chỉ đạo gấp rút nạo vét luồng biển La Gi

Trong những ngày qua, tại khu vực cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm, trong đó có vụ làm chết lao động trên tàu cá.

Theo Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Chiều 4/2, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan dự án nạo vét tuyến luồng ra vào của biển cảng cá La Gi.

Khu vực cửa biển La Gi liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm khi ra vào. Ảnh: B.H

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án nạo vét thông luồng của biển La Gi; hoàn thành công trình trong tháng 3/2026 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gia hạn thời gian thực hiện dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi, gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng trước ngày 6/2.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương xử lý, có ý kiến đối với các nội dung liên quan đến dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

