Xung đột Nga-Ukraine ngày thứ 17: Bế tắc sắp được khai thông?

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine nổ ra, quân đội Nga đã phá hủy 3.213 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 98 máy bay, 118 UAV, 1.041 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 113 bệ phóng tên lửa, 389 pháo dã chiến và súng cối, 843 xe quân sự v.v. Tuy nhiên, việc quân đội Nga tiến chậm cũng là một thực tế không thể chối cãi. Theo phía Ukraine, quân đội Ukraine đã chống trả ngoan cường và gây thương vong nặng nề cho quân Nga. Dù sao, xem các video của phương Tây, một số lượng lớn máy bay chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép ... của Nga bị phá hủy. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiếp tục, và các trận chiến trên chiến trường cũng đang diễn ra ác liệt. Ngày 11/3, Tổng thống Nga Putin duy trì một cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh quốc gia Nga và đưa ra những vấn đề quan trọng, có thể xem là bước ngoặt của cuộc chiến. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu báo cáo Tổng thống Nga, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Số vũ khí mà Quân đội Nga thu được của Ukraine, sẽ được bàn giao cho dân quân Donetsk và Luhansk thân Nga, để tăng cường sức mạnh. Điều quan trọng của cuộc họp là Tổng thống Nga nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Shoigu, về việc chấp nhận “quân tình nguyện” từ các quốc gia khác nhau tại Trung Đông, muốn đến cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk chiến đấu; số lượng ước tính khoảng 16.000 người. Như vậy có ít nhất 16.000 “quân chí nguyện” từ Trung Đông sẽ gia nhập lực lượng của quân Nga và phe thân Nga đến chiến trường Ukraine chiến đấu. Đây có thể coi là một sự thay đổi tương quan lực lượng. Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bùng nổ, Ukraine đã nhờ đến sự giúp đỡ của phương Tây và kêu gọi các “binh sĩ tình nguyện” từ nhiều nước tham gia chiến đấu chống lại quân đội Nga. Theo giới chức Ukraine, hiện có khoảng 20.000 lính đánh thuê sẵn sàng vào Ukraine chiến đấu. Các nước phương Tây nhìn chung cũng đang khuyến khích. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Truss đã tuyên bố công khai rằng, nếu công dân Anh muốn đến Ukraine để tham chiến, thì bà hoàn toàn ủng hộ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Jolly cho biết, công dân Canada có quyền tham gia chiến đấu ở Ukraine mà không bị ngăn cản. Trong số những người muốn đến chiến đấu cho Quân đội Ukraine, khá nhiều là quân nhân đã nghỉ hưu, và nhiều người trong số họ đã qua chiến đấu. Theo thông tin của phương Tây, “tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới” với mật danh “Wali” đến từ Canada, cũng tuyên bố gia nhập “Quân đoàn quốc tế” chiến đấu ở Ukraine. Những cựu binh chiến trường này rõ ràng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Nga. Theo phân tích của một số chuyên gia, một nguyên nhân có thể khiến quân đội Nga tiến chậm là do thiếu quân. Dù sao, Ukraine cũng là một nước lớn ở Đông Âu, quân đội Nga mở cuộc tấn công chỉ với vài chục nghìn quân, như vậy là chưa đủ. Bên cạnh đó, một số binh sĩ Nga còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên hiệu quả chiến đấu cũng rất đáng lo ngại. Ở Trung Đông, chiến tranh kéo dài liên miên trong mấy chục thập niên qua, do vậy nơi đây đã đào tạo ra một số lượng lớn các cựu binh giàu kinh nghiệm chiến đấu và không sợ chết; thậm chí còn lấy nghề “đánh thuê” làm công việc kiếm sống. Nga và nhiều quốc gia ở Trung Đông có mối quan hệ sâu sắc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần đây đã lên án việc Nga “xâm lược” Ukraine, nhưng hầu hết các nước Trung Đông bỏ phiếu trắng; lý do rất đơn giản, các nước Trung Đông không quen với tiêu chuẩn kép của Mỹ và phương Tây. Trong số các quốc gia Trung Đông, Syria đã bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của LHQ. Nếu không có sự hỗ trợ của quân đội Nga vào năm 2015, chế độ Syria có thể đã bị lật đổ từ lâu. Nhiều người ở Trung Đông cũng cảm ơn quân đội Nga, đã giúp họ trong những lúc nguy nan. Vì vậy, khi Bộ trưởng Shoigu nói rằng, nhiều người ở Trung Đông tình nguyện chiến đấu cho Nga, điều này cũng đúng. Dù sao, khi xem những đoạn video trên mạng xã hội, một số cựu binh Trung Đông, một tay cầm súng, tay kia cầm khẩu hiệu “Z” ủng hộ quân đội Nga, miệng hô khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Putin ... Tất nhiên, Tổng thống Nga Putin đã nói điều đó một cách “rất nghệ thuật”, vì phương Tây và Ukraine không tuân theo các quy tắc trước tiên, vì những người này sẵn sàng giúp đỡ người dân Donbass, chứ không phải vì tiền, vậy thì hãy hoan nghênh. Như vậy chúng ta có thể thấy, “bước ngoặt của cuộc chiến” đã xuất hiện. Lính tình nguyện (lính đánh thuê) sẽ tiếp tục tràn vào Ukraine. Kiev có lính phương Tây, Nga có lính Trung Đông; nhưng họ có một đặc điểm chung, đó là đều từng trải qua cuộc chiến máu lửa ở Trung Đông. Tất cả số “quân tình nguyện” đều là những cựu binh, đã từng “vào sinh, ra tử”, nay lại chinh chiến trên đất khách quê người; nghĩa là họ không còn chút nữa sợ hãi, vướng bận và trận chiến sẽ khốc liệt hơn, thậm chí là bi thảm hơn. Những “quân tình nguyện” đến từ các quốc gia khác nhau và có những thế lực ủng hộ khác nhau đằng sau họ. Nếu xử lý không cẩn thận, rất dễ khiến chiến tranh lan sang các nước khác. Điều này khiến an ninh châu Âu còn nguy hiểm hơn. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta dường như thấy bóng dáng của cuộc chiến tranh truyền thống nhiều hơn. Đây vừa là trận chiến giành vị trí địa chính trị giữa Nga và Ukraine, vừa là trận chiến ủy nhiệm; có thể đe dọa an ninh toàn cầu. Video quay các tay súng tình nguyện Syria sẵn sàng tới Ukraine chiến đấu (Nguồn: Tvzvezda).

